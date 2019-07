Presidente da Bolívia entrega casa social a mulher de 118 anos

Hoje às 16:09 Facebook

O Presidente da Bolívia, Evo Morales, entregou, este domingo, uma casa de habitação social à boliviana Júlia Flores, que, com 118 anos, é considerada uma das pessoas mais velhas do mundo.

A casa está localizada no município de Sacaba, na região central de Cochabamba, onde vive Júlia Flores, a quem carinhosamente chamam de Mamã Júlia.

Evo Morales explicou que pediu ao Ministério da Presidência para preparar a entrega de "uma pequena casa" a Júlia Flores, que fará 119 anos a 26 de outubro.

"Por coincidência, nascemos na mesma data, no dia 26 de outubro", disse o Presidente, que completará 60 anos naquele dia. "Vamos dar uma pequena casa à irmã mais antiga da Bolívia, é uma pequena contribuição", acrescentou.

Atualmente, a Mamã Júlia, nascida em 26 de outubro de 1900, mora com uma sobrinha, já que não tem filhos, tendo sido, no seu aniversário do ano passado, nomeada para o livro de recordes do Guinness como a mulher mais velha do planeta.

O Grupo de Pesquisa Gerontológica não inclui a boliviana na sua lista, que é liderada pela japonesa Kane Tanaka, com 116 anos, entre um total de 33 pessoas em todo o mundo com mais de 112 anos.

Júlia Flores, que só fala quíchua (língua indígena da América do Sul), é conhecida na Bolívia pela sua jovialidade, sendo a sua imagem mais reconhecida uma fotografia a tocar o charango, um instrumento de cordas andino semelhante a um pequeno violão, e cercada pelos seus cães e gatos.

A centenária, embora adore refrigerantes e doces, tem uma alimentação natural, baseada em produtos como batatas, milho e carne, e costuma gozar de boa saúde.

A casa hoje entregue foi construída no âmbito de um programa estatal para fornecer habitação social às pessoas mais pobres do país, segundo o Presidente, acrescentando que o programa foi pensado para ajudar sobretudo famílias numerosas e mães solteiras de mais de duas crianças.