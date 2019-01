"Presidente" da Venezuela à espera de "consequências"

Ivete Carneiro Hoje às 01:30 Facebook

Líder da Assembleia Nacional da Venezuela, esvaziada por Nicolás Maduro, declara-se chefe de Estado interino.

Agora em público, mão erguida perante uma multidão e depois de horas de confrontos que fizeram quatro mortos, o presidente da Assembleia Nacional (AN) venezuelana declarou-se presidente-interino, depois de tê-lo feito singelamente no dia 11 de janeiro, no restrito gabinete das Nações Unidas em Caracas. Porque Nicolás Maduro é, aos olhos da oposição, presidente ilegítimo: foi eleito por 60% numa eleição boicotada por grande parte dos opositores, por alegada fraude. "Não queremos voltar ao séc. XX. O povo venezuelano disse não ao golpismo, não ao imperialismo", reagiu Maduro, apelando ao poder judicial. E apontou um responsável: Washington.

Desde a posse para o segundo mandato de Maduro, a 10 de janeiro, perante o Supremo Tribunal e não a AN, Juan Guaidó, ilustre desconhecido aos olhos do Mundo, eleito líder do Parlamento a 5 de janeiro porque uma oposição estilhaçada e com figuras de proa presas ou exiladas não tinha melhor opção, fez-se à estrada e ao telefone, para sentir o pulso nacional e internacional da resposta ao apelo para que um movimento nacional o entronizasse dia 23. Ontem.

Deve ter sentido que era positiva, avançou para a autoproclamação e teve imediato respaldo do presidente dos EUA, Donald Trump, o que denuncia uma estratégia concertada. E de muitos vizinhos, incluindo o Canadá e excluindo, "para já", o México, recentemente virado à esquerda, e, para sempre, a Bolívia.

"Na minha condição de presidente da AN, invocando os artigos da Constituição Bolivariana da República da Venezuela, ante Deus Todo-Poderoso (...) juro assumir formalmente as competências do Executivo nacional como o presidente-interino da Venezuela, para conseguir o fim da usurpação, um governo de transição e ter eleições livres". Eram 13,44 horas, mais quatro em Portugal.

Plano para o fim de semana

Guaidó prometeu relações diplomáticas com "todos os países", um "plano de amnistia" e um programa para a transição que espera poder conduzir em prol da unidade, mas admitiu que o caminho seria árduo. E cantou, sobre a promessa de uma nova Venezuela, o hino nacional. Guaidó "sabe que um juramento sem ter a força ou a capacidade de converter esse facto simbólico num facto real de poder pode convertê-lo num novo preso político, mas pode ser sobretudo uma enorme frustração", analisa Luis Vicente León, presidente da encuestadora Datanálisis, citado pelo espanhol "El País".

Até porque, duas horas depois, o Supremo Tribunal, próximo de Maduro, anunciou a investigação à AN por "usurpar o poder presidencial", justificando com o facto de o Parlamento, dominado pela oposição, estar "em desacato" por "violar o texto constitucional".

"Sabemos que isso vai ter consequências. Conseguir completar esta tarefa e restabelecer a Constituição, precisamos do acordo de todos os venezuelanos", apelou Guaidó. Porque a AN, na verdade, não tem força: foi esvaziada de poderes aquando da eleição, em 2017, de uma Assembleia Constituinte que só inclui chavistas. "Pode autoproclamar-se qualquer um como presidente? Ou é o povo venezuelano que elege o seu presidente?", questionou Maduro.

Seguiram-se mais confrontos entre opositores e forças de segurança. Apesar de Washington avisar ter "todas as opções" à mão, caso o Governo de Maduro reaja com violência.

Golpe "gringo"

Nicolás Maduro denunciou um "golpe" orquestrado pelo "império gringo" e a "Direita fascista", cortou relações com os EUA e expulsou diplomatas. "Querem um governo fantoche controlado por Washington?"

Quem apoia quem

EUA, Argentina, Brasil, Costa Rica, Colômbia, Chile, Peru, Equador, Canadá anunciaram o apoio a Guaidó. México, Bolívia, Rússia e Turquia alinharam com Maduro. A UE aguarda.

Perfil: o eterno otimista

Nome: Juan Guaidó

Idade: 35 anos

Cargo: Líder da Assembleia Nacional

É o recém-descoberto rosto da unidade moribunda da oposição venezuelana, estilhaçada em partidos, sensibilidades e ideologias diversas e que viu desfazer-se a Mesa da Unidade Democrática com que tentou enfrentar Maduro em 2017, ano de protestos e de morte na Venezuela. Nascido em La Guaira em 1983, é membro do partido Vontade Popular, assume-se como delfim do líder, Leopoldo López, em prisão domiciliária desde 2017, após três anos na cadeia. Licenciado em Engenharia e pós-graduado em Gestão Pública, liderou estudantes que o descrevem hoje como "lutador e eterno otimista" e aí aprendeu a agregar diferenças. Apelou à mobilização no dia que assinala o derrube da ditadura de Marcos Jiménez (1958) e foi preso por uma hora, num ato descrito pelo Governo como "de insubordinação isolada de alguns oficiais". Um ato que o lançou para a fama.