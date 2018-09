04 Junho 2018 às 10:00 Facebook

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, tem sido criticado por ter beijado na boca uma mulher, durante um evento público e em direto para a televisão, em Seul, Coreia do Sul.

Segundo a BBC, Duterte, que, no domingo, esteve em visita de Estado à Coreia do Sul para visitar a comunidade filipina no país, falava para um auditório de trabalhadores em Seul, quando chamou ao palco duas mulheres, que se encontravam na plateia, com a intenção de lhes dar um livro, uma cópia gratuita do "Altar of Secrets", da autoria do já falecido jornalista filipino Aries Rufo.

Se, como gesto de agradecimento imposto, bastou a Duterte um abraço e um beijo na cara de uma das mulheres, o presidente filipino não descansou enquanto não arrancou um beijo na boca à segunda, sempre gesticulando e apontando para os próprios lábios. Depois de algum tempo de "dou, não dou", com risos nervosos da jovem à mistura, o presidente acabou por lançar-se para a frente e beijar a mulher.

O ato, que pareceu ter sido encarado com naturalidade pela jovem, foi descrito pela organização filipina de defesa de direitos da mulher Gabriela como "uma teatralidade repugnante de um presidente misógino" e amplamente criticado nas redes sociais, com dezenas de internautas a acusarem o governante de assédio sexual e conduta imoral e pouco ético.