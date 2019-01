Presidente do Egito admite que há cooperação com Israel no Sinai

Hoje às 11:57 Facebook

A rede de televisão norte-americana CBS anunciou que o Presidente do Egito disse, em entrevista, que aquele país e Israel, com quem travou quatro guerras, estão a cooperar contra militantes islâmicos no Sinai.

Partes da entrevista divulgada pela CBS no seu "site também citam o presidente egípcio Abdel-Fattah el Sisi negando a existência de presos políticos no Egito, onde este supervisionou uma das maiores repressões contra dissidentes na história moderna do país.

Apesar do pedido das autoridades egípcias à CBS para que esta não difundisse a entrevista a al-Sisi, a cadeia refere que a vai apresentar no domingo, no programa "60 minutos".

Na entrevista, o general que se tornou Presidente questionou um recente relatório da Human Rights Watch referindo que o Egito detém 60 mil presos políticos, acrescentando que o seu governo deve intervir contra os extremistas "independentemente de seu número".

"O embaixador do Egito contactou a equipa do '60 minutos' pouco depois [da entrevista] para lhe dizer que a entrevista não podia ser difundida", indicou a CBS no seu "site".

Nesta entrevista, e segundo a CBS, Sisi "confirmou que o seu exército trabalha com Israel contra os terroristas no norte do Sinai".

Numa das respostas, sobre se a atual cooperação é a mais estreita até hoje entre os dois antigos inimigos, Sisi respondeu: "É exato".

"Mantemos um largo espetro de cooperação com os israelitas", disse ainda o Presidente egípcio, segundo a CBS.

No norte da península do Sinai, na fronteira com Israel, o Egito confronta-se com um ramo local do grupo jiadista Estado Islâmico (EI).

A cooperação militar com o Estado judaico, desmentida pelo Cairo apesar das relações diplomáticas entre os dois países, permanece um assunto tabu.

Em fevereiro, as forças de segurança egípcias desencadearam uma vasta ofensiva contra o EI no norte do Sinai, onde os jiadistas levaram a cabo numerosos ataques.

No mesmo mês, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu assegurou que o seu país faria "tudo" para se defender, após a publicação de um artigo do jornal norte-americano "New York Times" que se referia a dezenas de ataques aéreos israelitas contra os 'jihadistas' no Sinai.

O Egito e a Jordânia são os dois únicos países árabes que assinaram tratados de paz com Israel, mas as populações opõem-se maioritariamente à normalização das relações com o Estado hebreu.

Antigo ministro da Defesa, Sisi chegou a poder em 2014 na sequência de um golpe militar que afastou do poder o Presidente islamita Mohamed Morsi, eleito no ano anterior, e pela primeira vez no Egito, por sufrágio universal.

Os grupos de defesa dos direitos humanos acusam com regularidade o regime de Sisi de graves violações. As autoridades do Cairo negam sistematicamente estas acusações e asseguram que estão a promover um combate contra os extremistas e o terrorismo.