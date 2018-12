Presidente do Egito nega ter gozado com o povo em declaração sobre obesidade

Hoje às 18:29 Facebook

O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, negou ter gozado com o seu próprio povo, na sequência de uma vaga de críticas nas redes sociais devido aos seus apelos para que os egípcios percam peso.

"Como posso eu envergonhar a minha própria família? Os egípcios são a minha família. Como posso eu vê-los (a engordar) e ficar calado?", questionou al-Sisi em declarações transmitidas pela televisão.

O Egito tem uma das maiores taxas de obesidade do mundo e no dia 15 de dezembro o presidente abordou a questão numa declaração na televisão, alertando: "O que se passa com estas pessoas? Porque não se cuidam?"

Estas declarações suscitaram uma onda de críticas nas redes sociais, com os utilizadores a considerarem tratar-se de uma atitude de escárnio e desdém por parte do chefe de Estado.

Esta quarta-feira, o presidente respondeu às críticas, explicando que fala da obesidade "porque se trata de um fenómeno, ou seja, de um número importante" de pessoas que sofrem de excesso de peso.

Al-Sisi, que se exibe regularmente a fazer exercício físico e a andar de bicicleta, disse querer fazer esforços junto dos mais novos para sensibilizá-los para uma alimentação mais saudável.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Egito tem uma das mais elevadas taxas do mundo de excesso de peso, problema que afeta 63,5% da população.

O fenómeno atinge todas as camadas da população, mas as famílias desfavorecidas são as mais afetadas.

Num país em pleno marasmo económico e submetido a medidas de austeridade há dois anos, os egípcios sofrem de uma redução do seu poder de compra, que segundo eles lhes limita o acesso a uma alimentação variada e de qualidade.

Al-Sisi tem protagonizado nos últimos anos uma repressão generalizada no Egito, com detenções e condenações à morte de opositores e críticos.

O Egito ocupa o 161ª lugar (em 180 países) na classificação 2017 dos Repórteres Sem fronteiras (RSF) sobre liberdade de imprensa. Pelo menos 29 jornalistas estão presos e 500 sites da internet foram bloqueados em menos de um ano.