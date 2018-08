Presidente do Mali reeleito com 67,17% na segunda volta

Hoje às 13:11 Facebook

O presidente cessante do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, foi eleito para um novo mandato de cinco anos com 67,17% dos votos na segunda volta, anunciou esta quinta-feira o ministro da Administração Territorial, Mohamed Ag Erlaf.

O outro candidato à presidência, o opositor Soumaila Cissé, obteve 32,83%.

A taxa de participação na eleição, que se realizou a 12 de agosto, foi de 34,54%, precisou o ministro, que anunciou os resultados na televisão pública maliana, ORTM.

Ibrahim Boubacar Keita entra em funções a 04 de setembro e tem por principal tarefa relançar o acordo de paz assinado em 2015 com a ex-rebelião tuaregue.

O Presidente, de 73 anos, lidera uma nação que se tornou mais insegura desde que derrotou Cissé na segunda volta das presidenciais de 2013, o mesmo ano em que as forças apoiadas pelos franceses rechaçaram os extremistas do norte para os seus bastiões.

Os extremistas estão a promover ataques mais audaciosos, que se espalharam para o centro de Mali, onde tanto o grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) como militantes ligados à Al-Qaida estão presentes.

Confrontos sangrentos entre grupos étnicos e acusações de operações pesadas de contraterrorismo causaram tensões e desconfiança ainda maiores no Estado.

No norte e centro do Mali mais de 50 assembleias de voto fecharam antes do meio-dia, no domingo, por causa de ameaças de extremistas, segundo o Centro de Observação de Cidadãos das Eleições no Mali, que tinha mais de 2.000 observadores.

Os observadores também relataram vários incidentes de violência no dia da votação, incluindo o assassínio de um chefe de aldeia e o assédio de pelo menos quatro trabalhadores eleitorais.

Várias assembleias de voto também foram queimadas.