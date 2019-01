Presidente do PE pede "moderação" para evitar radicalismos a meses das eleições

Hoje às 17:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Parlamento Europeu pediu, em Estrasburgo, "moderação", inclusive nas redes sociais, para evitar radicalismos, falando em "tensões crescentes" em vários Estados-membros, como na Polónia, a poucos meses das eleições europeias, de final de maio.

"A União Europeia nasceu, antes de mais, para combater toda e qualquer forma de violência. Infelizmente, a poucos meses das eleições de maio [entre os dias 23 e 26] estamos a assistir a tensões crescentes em vários Estados-membros", declarou o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, falando na sessão plenária de Estrasburgo, em França.

Antonio Tajani, que discursava perante os deputados europeus, deixou um pedido: "Apelo a que todos moderem os tons, inclusivamente nas redes sociais".

A declaração surgiu após a morte, hoje, do presidente da Câmara da cidade polaca de Gdansk, Pawel Adamowicz, depois de esfaqueado no domingo à noite, numa cerimónia pública.

O suspeito do esfaqueamento -- que já detido e está a ser submetido a um exame psiquiátrico -- tinha cumprido uma pena de cinco anos e meio, por assalto a bancos, e terá gritado, após o esfaqueamento, que tinha sido preso injustamente pelo movimento político a que o autarca pertencia (Plataforma Cívica).

Pawel Adamowicz, 53 anos, era presidente da Câmara de Gdansk desde 1998 e era visto como um político progressista e tolerante, que apoiava os direitos das pessoas LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais) e respeitava minorias.

"Eu gostaria, em nome do Parlamento Europeu, de transmitir os nossos pêsames à família e também a toda a cidade de Gdansk", declarou hoje Antonio Tajani em Estrasburgo.

Relacionando este ataque com o atentado terrorista de há um mês naquela cidade francesa, o responsável lamentou que, "mais uma vez" se volte "a chorar as vítimas do ódio, do extremismo e da radicalização na Europa".

Há um mês, um ataque num mercado de Natal de Estrasburgo provocou cinco mortos e 11 feridos. O autor desse ataque, Cherif Chekatt, jurou lealdade ao grupo extremista Estado Islâmico.

Além destes casos, segundo Antonio Tajani, a Europa tem assistido "nas últimas semanas" a "ataques a representantes políticos na Hungria, na Alemanha e no Reino Unido".

"Há episódios muito inquietantes de antissemitismo, mesmo nos estádios de futebol, mas não basta lamentar e repudiar estes casos com firmeza. Temos todos de assumir as nossas responsabilidades", reforçou.

Antonio Tajani frisou também que, "muitas vezes, a partir da violência verbal pode surgir a violência física".

"E, por isso, temos de ter uma linguagem diferente, temos de eliminar todas as incitações ao ódio, que não é compatível com os modelos de convivência pacífica da nossa União", vincou.

Considerando que o ataque de Estrasburgo demonstrou que as instituições europeias não podem "baixar as defesas", Antonio Tajani garantiu que o Parlamento Europa irá continuar "a lutar com firmeza contra o terrorismo de todos os tipos", sem esquecer "nenhuma das vítimas".

A cidade de Estrasburgo, localizada no nordeste da França, junto à fronteira com a Alemanha, acolhe a sede do Parlamento Europeu.