Presidente do Vietname morreu hoje aos 61 anos

O Presidente do Vietname, Tran Dai Quang, figura conservadora do regime comunista, morreu, esta sexta-feira, aos 61 anos, vítima de doença prolongada.

"O presidente Tran Dai morreu no hospital militar" pela manhã, informou a agência estatal de notícias VNA.

Quang esteva doente há muitos meses, mas continuou a desempenhar suas funções oficiais, apesar de sua fadiga visível e perda de peso. A natureza exata de sua doença não foi revelada.

Tran Dai Quang faz parte da dupla de conservadores colocados à frente do regime em 2016, com o primeiro-ministro Nguyen Xuan Phuc.

Além do cargo de Presidente, foi um dos principais homens-chave do regime, no poderoso Gabinete Político do Partido Comunista do Vietname, verdadeiro centro de poder, que nomeia o presidente.

Este alto órgão governamental do país é responsável por todas as decisões mais importantes, sendo que o verdadeiro número um do regime continua a ser o secretário-geral do Partido Comunista, Nguyen Phu Trong.

A morte do presidente não deverá desestabilizar, portanto, o regime comunista, no poder há décadas, que teve tempo de se preparar para sua morte.

Tran Dai Quang, que foi ministro da Segurança Pública, principal pasta do regime autoritário, marcou o seu mandato com a repressão de qualquer voz discordante neste país onde estão detidos dezenas de presos políticos, 'bloggers' e jornalistas.

A sua eleição confirmou o domínio político dos conservadores, após um congresso do PC em janeiro de 2016, marcado por fortes lutas entre conservadores e reformadores.