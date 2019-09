Presidente polaco alerta para "regresso de tendências imperialistas" na Europa

Hoje às 15:38 Facebook

O Presidente polaco, Andrzej Duda, alertou, este domingo, para o "regresso das tendências imperialistas" na Europa, referindo-se às operações militares da Rússia na Geórgia e na Ucrânia, durante as cerimónias do 80.º aniversário do início da II Guerra Mundial.

Sem nunca nomear a Rússia, e na ausência do Presidente russo, Vladimir Putin, que não foi convidado para a cerimónia, Duda pediu aos líderes internacionais para evitarem a repetição de tragédias provocadas por tentações imperialistas, referindo as agressões contra a Geórgia e a anexação da Crimeia, pelos russos, como exemplos dessas "tendências imperialistas".

Andrzej Duda disse que na Europa se vive um regresso a esse clima, "com tentativas de mudar as fronteiras pela força, com agressão a países, apreensão de terras, captura de pessoas".

"Fechar os olhos não é receita para preservar a paz. É uma maneira simples de, na verdade, dar consentimento a novos ataques", concluiu o Presidente polaco, durante a cerimónia que assinala os 80 anos sobre o início da II Guerra Mundial, cujas primeiras bombas do regime nazi de Adolf Hitler atingiram a Polónia.

Minutos antes, o Presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, recordou o conflito mundial como "um crime alemão", que o seu país nunca esquecerá.

Steinmeier apelidou de "legado doloroso" o ataque alemão na Polónia, recordando que, segundo o plano nazi, este país, "a sua cultura, as suas cidades e o seu povo deviam ser destruídos".

Dezenas de líderes mundiais, incluindo muitos chefes de Governo e de Estado, estão presentes nas cerimónias do 80.º aniversário do início da II Guerra Mundial. Portugal está representado pelo antigo Presidente da República Ramalho Eanes.