Primeira-ministra britânica felicita princípe Harry e Meghan

A primeira-ministra britânica, Theresa May, expressou os seus "melhores desejos" para o príncipe Harry e Meghan Markle, que este sábado se casam na capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, nos arredores de Londres.

"Os meus melhores desejos para o príncipe Harry e Meghan Markle no dia do seu casamento", escreveu a primeira-ministra, numa mensagem publicada na sua conta oficial na rede social Twitter.

"Para todos aqueles que vão juntar-se a esta celebração nacional em festas de rua e outros eventos, passai um magnífico dia", acrescentou.

Tal como o resto dos políticos britânicos e internacionais, May não foi convidada para o enlace real, já que os noivos procuraram que seja um dia para o povo, convidando 1.200 cidadãos provenientes de todos as regiões do reino.

Na passada quarta-feira, no parlamento, a primeira-ministra já tinha desejado felicidades e "o melhor para o futuro" ao casal, felicitações a que também se juntou o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn.

O filho mais novo do príncipe Carlos e da falecida Diana de Gales, de 33 anos, recebeu hoje o título de duque de Sussex, concedido pela sua avó, a rainha Isabel II, para celebrar o seu enlace com a ex-actriz norte-americana Meghan Markle, de 36 anos.

A cerimónia religiosa está prevista para as 12 horas locais (mesma hora em Portugal continental) e será conduzida pelo deão de Windsor, o reverendo David Conner. Será, no entanto, o arcebispo da Cantuária, Justin Welby, a oficializar a união entre Harry, de 33 anos, e Meghan Markle, de 36 anos.

Uma hora depois, está previsto que os recém-casados deixem a capela numa carruagem e integrem um cortejo que irá percorrer algumas ruas de Windsor, retomando depois para o castelo.

A pitoresca cidade de Windsor, localizada a cerca de 30 quilómetros a oeste da capital britânica e conhecida por ser a residência de fim de semana da rainha Isabel II, transformou-se nos últimos dias numa autêntica fortaleza.

Desde a madrugada que fans britânicos tomaram de assalto os comboios e outros meios de transporte para Windsor, onde são esperadas cerca de 100 mil pessoas.

O casamento oferece um momento de pausa e de alegria aos britânicos, divididos pelo Brexit, mas unidos à volta da família real, com festas organizadas um pouco por todo o lado para seguir a cerimónia.

Perante tal cenário, o dispositivo de segurança nesta cidade está a ser preparado há vários meses.

O número de polícias mobilizados não foi revelado, mas serão "provavelmente vários milhares", segundo um antigo chefe da unidade contraterrorismo da polícia britânica, citado pelas agências internacionais.