Primeira morte devido a alface contaminada nos EUA

Uma pessoa morreu na quarta-feira, nos EUA, por ter comido alface romana contaminada com a bactéria E.coli, tornando-se a primeira fatalidade confirmada no atual surto desta bactéria. As autoridades pedem que toda a alface romana comprada seja deitada fora.

O surto terá infetado cerca de 121 pessoas, em 25 estados, segundo afirmou o Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC). No Estado da Califórnia uma pessoa morreu e cerca de 50 pessoas foram hospitalizadas - 14 delas com falhas renais.

O surto atual de E.coli é o pior que atinge múltiplos estados, nos EUA, desde 2006, altura em que foram infetadas mais de 200 pessoas e houve cinco mortes confirmadas. Tudo devido à estirpe da bactéria que é a que causa mais problemas sérios de saúde, de acordo com o CDC.

As autoridades de saúde alertaram a população para que não consuma alface romana proveniente da zona de Yuma, no Arizona, e que apenas lavar o alimento não oferece proteção suficiente, uma vez que a bactéria pode mesmo alojar-se no interior das folhas.

O que é a bactéria E.coli

A E.coli habita no intestino humano e de animais de sangue quente.

A transmissão da bactéria faz-se através do contacto direto com humanos e animais infetados e também através de alimentos contaminados (como carne mal cozinhada, alface, queijo curado, etc.).

Os sintomas desta doença incluem diarreia, dores abdominais fortes e vómitos e, geralmente, começam a sentir-se três ou quatro dias após a ingestão dos alimentos contaminados.

Normalmente, os sintomas desaparecem numa semana, mas podem durar mais tempo, em casos mais complicados, causando a síndrome hemolítico-urémica (HUS) - falhas nos rins - algo mais comum em crianças com menos de cinco anos, idosos e pessoas com o sistema imunitário mais débil.