Primeira sondagem sem Lula dá vantagem a Bolsonaro nas presidenciais brasileiras

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) lidera a corrida presidencial no Brasil, com 22% das intenções de voto, de acordo com a mais recente sondagem do instituto Ibope, a primeira após o impedimento judicial à candidatura de Lula da Silva.

Já no segundo lugar da mesma sondagem, conhecida esta quinta-feira, há empate técnico entre Marina Silva (Rede), com 12%, e Ciro Gomes (PDT), também com 12%. Geraldo Alckmin (PSDB) obteve 9% e Fernando Haddad (PT), provável substituto de Lula da Silva e ex-prefeito de São Paulo, surge com 6%.

Esta foi a primeira sondagem que o instituto Ibope realizou sem o nome do ex-Presidente Lula da Silva (PT), cuja candidatura foi vetada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na semana passada.

O TSE entendeu que o caso de Lula da Silva se enquadra na Lei da Ficha Limpa e, portanto, está inelegível, por ter sido condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá.

Segundo o jornal "O globo", feita uma comparação entre o cenário sem Lula, com a anterior sondagem feita a 20 de agosto, os eleitores que pretendem votar nulo ou em branco caíram de 29% para 21%, indicando que parte dos apoiantes do líder do PT já começou a fazer a sua escolha.

Quanto aos restantes candidatos, João Amoêdo (Novo) subiu de 1% para 3% em comparação com a sondagem anterior, igualando-se a Alvaro Dias do partido Podemos. Henrique Meirelles (MDB) subiu de 1% para 2%.

A mais recente sondagem, encomendada pela TV Globo e pelo jornal "O Estado de S. Paulo", foi registada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o levantamento foi realizado entre 1 e 3 de setembro. Foram ouvidos 2002 eleitores.

As próximas presidenciais do Brasil realizam-se em outubro, estando a primeira volta marcada para o dia 7 e a segunda volta no dia 28.