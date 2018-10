Bolsonaro escolhe Chile para primeira viagem como presidente

Hoje às 15:36 Facebook

Twitter

A primeira viagem ao exterior a realizar por Jair Bolsonaro enquanto presidente da República brasileiro será ao Chile, anunciou, esta sgeunda-feira, o deputado federal Onyx Lorenzoni, tendo o compromisso sido acertado com o presidente chileno Sebastián Piñera.

Onyx Lorenzoni, do partido Democratas, tem feito o trabalho de articulação política de Bolsonaro e foi já indicado para a ocupação do Ministério da Casa Civil que, segundo a lei brasileira, deve assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho das suas atribuições.

Lorenzoni aposta que a parceria com o país vizinho vai impulsionar um projeto de crescimento da região, segundo a plataforma de notícias Agência Brasil: "Podem ser irmãos na luta para construir o desenvolvimento", disse o deputado.

Outra das viagens internacionais que está na mira de Bolsonaro é uma ida aos Estados Unidos da América pois, segundo o deputado federal, Bolsonaro deseja conversar com o Presidente norte-americano, Donald Trump, que por sua vez já efetuou um telefonema a dar os parabéns ao Presidente eleito.

Um dia após a eleição presidencial, Lorenzoni afirmou ainda que a equipa de Bolsonaro irá descansar durante o dia de hoje, mas que na terça-feira irão ter uma reunião com nomes próximos a Bolsonaro, para "cuidar das coisas básicas administrativas", de acordo com a Agência Brasil.

O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita) Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército reformado, foi eleito no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.

De acordo com os dados do Supremo Tribunal Eleitoral, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), conquistou 44,9% dos votos, com o escrutínio provisório (99,99% das urnas apuradas) a apontar para 21% de abstenção do total de eleitores inscritos (mais de 147,3 milhões).

Numa declaração à porta de sua casa, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, ainda no domingo, o Presidente eleito prometeu que o seu Governo "será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade".

"Este é um país de todo nós, brasileiros natos ou de coração, de diversas opiniões, cores e orientações", disse Jair Bolsonaro.