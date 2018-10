Bolsonaro e Haddad na segunda volta das eleições no Brasil

Ana Regina Ramos e Tiago Rodrigues com Lusa Ontem às 23:10 Facebook

Mais de 90% das urnas no Brasil já foram apuradas, o que confirma uma segunda volta das eleições entre Bolsonaro e Haddad, a 28 de outubro.

Os candidatos Jair Bolsonaro (47%) e Fernando Haddad (28%) aparecem em primeiro e segundo lugar até o momento, segundo o jornal "Folha de S. Paulo". Em terceiro lugar, está o candidato do PDT, Ciro Gomes, com 13%.

Pelas 20.40 horas locais (00.40 horas em Portugal continental), o candidato Fernando Haddad reagiu aos resultados na sua página de Facebook. "Agora, o debate será em torno de dois projetos totalmente opostos: o projeto da esperança, da defesa dos seus direitos, da geração de empregos e da luta pela igualdade social; e o projeto que quer continuar o corte dos direitos sociais", afirmou Haddad.

Em declarações públicas após o apuramento das urnas, Fernando Haddad afirmou que é preciso ter em atenção "os números expressivos" de Bolsonaro e que esta "é uma oportunidade" para, na segunda volta, defender a democracia no Brasil.

Cerca de 10 minutos depois da publicação de Haddad, também o candidato Ciro Gomes reagiu com uma foto na sua página, com a frase "Muito obrigado, Brasil".

Em seguida, estão Geraldo Alckmin (PSDB), 5%; João Amoêdo, com 3%; e Henrique Meirelles (MDB), com 1%. Abaixo, ainda aparecem Cabo Daciolo (Patriota), com 1%; Marina Silva (Rede), com 1%; Alvaro Dias (Podemos), 1%; e Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 1%. Vera Lucia (PSTU) conta com 0,05%; Eymael (DC) com 0,04% e João Goulart Filho (PPL) com 0,03%.

Cerca de 96% das urnas já foram apuradas. Desta forma, haverá uma segunda volta a 28 de outubro entre Bolsonaro e Haddad, uma vez que nenhum dos candidatos obteve pelo menos metade dos votos.

As últimas urnas eletrónicas para as eleições presidenciais, do parlamento (Câmara dos Deputados e Senado) e governos regionais no Brasil encerraram às 17 horas locais (no estado do Acre, 21 horas em Portugal continental).

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil divulgou às 19 horas deste domingo (23 horas em Portugal continental) as projeções iniciais da primeira volta das eleições presidenciais.

Bolsonaro vence nos consulados do Porto e Faro

O candidato da extrema-direita (PSL) Jair Bolsonaro, venceu nos consulados do Brasil no Porto e em Faro, segundo informações recolhidas pela Lusa.

"Quase 60% dos votos, mais concretamente 59,80%, em Faro foram para o candidato Jair Bolsonaro", disse à Lusa o representante diplomático responsável pelo ato eleitoral no consulado de Faro, salientando que a afluência às urnas foi "fraca", com apenas 22% dos eleitores inscritos.

Em declarações à Lusa, fonte consular explicou que a afluência foi maior durante o período da manhã, tendo à tarde havido alguns fluxos maiores de eleitores de acordo com os horários das chegadas dos comboios a Faro.

"Muito dos eleitores não residem em Faro, vem de outras zonas do Algarve ou do Alentejo, uma vez que a área de abrangência do consulado vai até Portalegre", incluindo distritos de Évora e Beja, explicou.

No Porto, Jair Bolsonaro também venceu com larga maioria, disse à Lusa a vice-consul Lígia Verde, que adiantou que em segundo lugar ficou Ciro Gomes (o candidato que encabeça o Partido Democrático Trabalhista), ficando em terceiro o candidato do PT, Fernando Haddad.

Naquele consulado "a afluência foi enorme", chegando a haver pessoas que estiveram à espera cerca de três horas para votar, admitiu a vice-cônsul.

"A afluência foi bem maior do que a esperada", afirmou Lígia Verde.

Um total de 147,3 milhões de brasileiros foram chamados este domingo a votar nas eleições em que estarão em disputa o cargo de Presidente, mas também de representantes no parlamento (Câmara dos Deputados e Senado) e nos governos regionais.

As urnas nos consulados do Brasil em Lisboa, Porto e Faro abriram às 8 horas locais e encerraram às 17 horas.

Em Lisboa, a Lusa tentou obter resultados, mas a instituição remeteu quaisquer informações para Brasília.

Cerca de 40 mil brasileiros residentes em Portugal estavam aptos a votar nesta primeira volta das eleições presidenciais, segundo dados da Embaixada do Brasil em Portugal.

No total, eram mais 10 mil recenseados do que em 2014.

Cerca de 147 milhões de eleitores

Um total de 147,3 milhões de brasileiros foi chamado a votar numa eleição marcada por uma forte polarização entre a extrema-direita, com o candidato Jair Bolsonaro, e a esquerda através de Fernando Haddad, em representação do Partido dos Trabalhadores (PT).

O candidato do Partido Social Liberal (PSL), Jair Bolsonaro, foi quem liderou as sondagens ao longo de toda a disputa eleitoral e afirmou, neste domingo, após votar numa escola do Rio de Janeiro, que está confiante numa vitória na primeira volta.

"Sem grande partido, sem fundo partidário, sem tempo de TV, mas tendo a verdade e a sinceridade, desbancamos figurões que achavam que, fazendo parcerias e acordos com grandes partidos, via televisão, ganhariam a eleição", afirmou o candidato, confiante numa vitória já este domingo.

Já o seu concorrente mais direto, Fernando Haddad (PT), disse acreditar numa segunda volta "mais civilizada". O substituto de Lula da Silva no PT mencionou ainda o trabalho de alguns dos seus adversários na corrida eleitoral, como Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Marina Silva, do Partido Rede, e Henrique Meirelles, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Mais de 130 detidos por suspeita de crime eleitoral no Brasil

Mais de 130 pessoas foram detidas, este domingo, no Brasil por suspeita de cometerem crimes eleitorais, no dia das eleições para escolher o novo presidente, parlamentares e governadores regionais, anunciou o Tribunal Superior Eleitoral.