Primeiro bebé em 12 anos nasce em ilha onde estão banidos os nascimentos

Uma mulher de 22 anos deu à luz uma bebé, no sábado, na remota ilha brasileira de Fernando de Noronha, onde, por falta de estrutura hospitalar, os nascimentos não são autorizados.

De acordo com o jornal brasileiro "Globo", há 12 anos que não nasciam crianças na ilha. O nascimento de crianças não é autorizado no arquipélago, porque, segundo a Secretaria de Saúde, o hospital de Fernando de Noronha não tem as condições necessárias para realizar partos.

Numa nota oficial sobre o nascimento, a administração da unidade hospitalar confirmou que "realizou atendimento a uma criança recém-nascida, trazida pelo pai", acrescentando que não houve acompanhamento pré-natal, porque a família não sabia "da existência da gravidez".

A mãe da criança, que não se quis identificar, garantiu que o nascimento foi uma surpresa e que não teve sintomas durante toda a gravidez. "Fiz um teste e deu negativo", contou a mulher, acrescentando que só se apercebeu que estava grávida na sexta-feira à noite, quando teve uma cólica e foi à casa de banho. "Fiquei paralisada", explicou.

"Se soubesse que estava grávida, não teria tido a minha bebé aqui, teria feito o acompanhamento pré-natal e teria tomado as vacinas. Não arriscaria a minha vida nem a da minha filha", garantiu a mulher de 22 anos, que já tem uma menina mais velha, nascida no continente.

O pai da recém-nascida, que também alegou não saber da gravidez da companheira, acabou por ter de realizar o parto. "Não sabia de nada. (...) Ligamos para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência brasileiro), mas não houve tempo para a ambulância chegar. Fiz eu o parto, acho que foi Deus", disse.

A ilha Fernando de Noronha localiza-se a 370 quilómetros na cidade de Natal e tem cerca de três mil habitantes.