Primeiro cão de assistência entregue em Angola

Lia, uma cadelinha de raça Cão de Água Português, com apenas quatro meses e uma semana, é entregue esta segunda-feira em Luanda, em Angola, a um menino autista, de 5 anos. Este é o primeiro animal certificado pela APCA (Associação Portuguesa de Cães de Assistência) a ser entregue em território africano.

A cadelinha Lia viajou, ao final da noite de domingo, de avião para a capital angolana, acompanhada por Rui Elvas, presidente da APCA, que explicou que a família africana optou por esta terapia depois de ter seguido à distância a história de Miguel e Sinatra, o seu cão Labrador, que o JN deu a conhecer em primeira mão, em março de 2016.

Após inteirar-se do trabalho desenvolvido pela APCA, a família contactou diretamente a organização, de forma a poder ter acesso a um cão especialmente treinado para lidar com crianças com autismo. A entrega concretiza-se esta segunda-feira.

"No caso específico do autismo, a criança fecha-se no seu mundo e tem muita dificuldade em conectar-se com os outros. Com a presença do cão de assistência, a criança sente-se mais calma, e sintomas como a agressividade ou a vontade de fugir são atenuados", explica ao JN Rui Elvas.

AAPCA já certificou 12 cães, três em Portugal e nove no estrangeiro). Esta é a única associação portuguesa que certifica cães de assistência na área de Medical Dogs - animais que dão assistência a pessoas com patologias físicas ou mentais.

Rui Elvas recorda ao JN que estes cães já ajudaram a salvar vidas. Destaca o caso de uma criança diabética, que sofreu uma hipoglicemia grave na escola e que foi salva pelo cão de assistência: "Estavam 17 pessoas na sala e ninguém se apercebeu até o animal dar o alarme. Foi no momento certo", destaca.