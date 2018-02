Primeiro-ministro israelita recusa demitir-se apesar das acusações de corrupção

Hoje às 11:45, atualizado às 11:46 Facebook

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou, esta quarta-feira, que a coligação governamental que lidera "está estável" e descartou eleições antecipadas, embora a oposição esteja a exigir a demissão, na sequência das acusações de corrupção.

"Posso garantir: a coligação está estável, e nem eu nem ninguém tem qualquer projeto de eleições (antecipadas). Vamos continuar a trabalhar em conjunto para o bem dos cidadãos israelitas até ao final do nosso mandato", previsto para 2019, disse Netanyahu, numa intervenção na inauguração da conferência Muni Expo, em Telavive.

O chefe do executivo israelita falava na sequência das recomendações da polícia, apresentadas na terça-feira, para que o primeiro-ministro possa ser investigado dado que há indícios do seu envolvimento em dois casos de corrupção.

"Existem provas suficientes contra o primeiro-ministro para acusá-lo de receber subornos, fraude e abuso de confiança", disse a polícia, em comunicado.

A recomendação, que surge ao fim de dois anos de inquérito, precisa de uma decisão oficial para avançar com o processo, e pode demorar várias semanas, ficando agora nas mãos do procurador-geral Avishaï Mandelblit.

Depois de os media israelitas noticiarem a posição da polícia, Netanyahu, 68 anos, refutou todas as acusações em declarações transmitidas pela televisão israelita: "Estas recomendações não têm nenhum valor jurídico num país democrático".

De acordo com os media, Netanyahu é acusado de receber presentes - nomeadamente cigarros de luxo - de personalidades ricas como James Packer, milionário australiano, ou Arnon Milchan, produtor israelita em Hollywood, que somam cerca de 300 mil dólares (cerca de 243 mil euros). Netanyahu rejeitou, declarando-se inocente.

Em Jerusalém, a oposição israelita exigiu a demissão de Netanyahu e pediu aos restantes quatro partidos que integram a coligação que a abandonem.

O líder do partido Trabalhista israelita, Avi Gabbay, dirigindo-se aos ministros das Finanças, Moshe Kahlon, e da educação, Naftali Bennett, ambos presidentes de dois dos maiores partidos da coligação, disse que têm agora de escolher entre apoiar o chefe do executivo ou respeitar a lei.

"Penso ser claro que este Governo precisa de ir a eleições. Este Governo não pode continuar assim. Um primeiro-ministro que se ocupa a atacar a polícia e o reforço da lei está simplesmente a atacar-se a si próprio, a atacar o país. Existe mesmo uma cultura de corrupção no Governo", disse Gabbay.

Netanyahu cumpriu um primeiro mandato entre 1996 e 1999, e lidera agora de novo o Governo israelita desde 2009.

Sem rival aparente, se conseguir chegar ao final da atual legislatura, que vai até novembro de 2019, irá bater o recorde de longevidade no poder em Israel, pertencente ao histórico David Ben Gourion, fundador do Estado de Israel, que presidiu o Governo em duas ocasiões, primeiro entre 1948 e 1952, e depois entre 1955 e 1962.

O ministro da Justiça israelita, Ayelet Shaked, já disse que um primeiro-ministro acusado oficialmente não é obrigado a demitir-se.

"Quando um primeiro-ministro é acusado, não é obrigado a demitir-se sem que tenha esgotado todos os recursos para se defender", indicou também à agência France-Presse o analista Ofer Kenig, do Instituto de Democracia de Israel.

No entanto, a lei permite ao parlamento desencadear um processo especial se o chefe do Governo for colocado em causa por obscenidade moral, acrescentou.

Na área política, os comentadores sublinharam que o destino de Benjamin Netanyahu vai depender em grande parte do ministro das Finanças, Moshé Khalon, líder do partido de centro-direita Koulanou.

Se esta formação política, com dez deputados em 120, o abandonar, Netanyahu deixa de ter maioria parlamentar.

"Vão surgir pressões intensas sobre Moshé Kahlon", prevê Hanan Cristal, comentador político da rádio pública de Israel.