Voo da "rota canguru" que dura quatro dias foi feito em 17 horas

A primeira ligação aérea direta, sem escalas entre Austrália e Europa (Reino Unido) foi concluída este domingo de madrugada com sucesso, depois de mais de 17 horas no ar.

Esta foi a primeira ligação sem escalas entre a Austrália e a Europa, entre as cidades de Perth e Londres, e foi efetuada pela companhia aérea Qantas, num voo que percorreu 14498 quilómetros no avião 787-9 Dreamliner.

Voos da "rota canguru" duram quatro dias e envolvem sete escalas

Segundo a agência espanhola EFE, foram mais de 200 os passageiros transportados nesta ligação direta, que começou na cidade de Perth, no oeste da Austrália, às 19 horas locais (11 horas em Portugal continental) de sábado e terminou às 05.02 horas deste domingo no aeroporto de Heathrow, em Londres (mesma hora em Portugal continental). O voo de regresso parte às 13.15 hora.

A nova rota é 24% mais extensa do que o serviço mais longo oferecido até agora pelo Reino Unido, o voo operado pela empresa Garuda Indonesia entre Heathrow e Jacarta, uma rota sem escalas de 11707 quilómetros.

A ligação com Perth é cerca de três horas mais rápida do que as rotas que envolvem paragem no Oriente Médio para mudar de avião ou reabastecer.

Alan Joyce, presidente da Qantas, defendeu que a nova rota "muda o jogo" e lembrou que os voos oferecidos até agora, entre Austrália e Reino Unido, conhecidos como "a rota canguru", duram quatro dias e envolvem sete escalas.

O anúncio da inauguração desta nova rota ocorreu no final de 2016, depois de a empresa e o aeroporto de Perth chegarem a acordo para este voo poder usar o terminal doméstico.