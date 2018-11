Primeiros Chefes de Estado e de Governo estão a chegar ao Palácio do Eliseu

Hoje às 10:25 Facebook

Alguns dos primeiros 70 chefes de Estado e de governo esperados para participarem nas Comemorações do Armistício começaram a chegar ao Palácio do Eliseu, pelas 8.15 horas de Lisboa, onde estão a ser recebidos pelo presidente francês.

Perante dezenas de fotógrafos, Emmanuel Macron recebeu num tapete vermelho os líderes políticos, fazendo-se acompanhar da sua mulher Brigitte.

Os primeiros-ministros da Suécia, Irlanda, Noruega e Argélia chegaram antes da Chanceler Ângela Merkel e do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.

Pelas 09:30, os dirigentes políticos visitarão a praça Charles-de-Gaulle, no cimo da avenida parisiense dos Campos Elysios, para participarem numa grande cerimónia no Arco do Triunfo, onde está o Soldado Desconhecido da Grande Guerra.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não é esperado no Elyseu, mas irá diretamente para o arco do triunfo.

Também o Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, participa nas cerimónias do centenário do fim da I Guerra Mundial, ao lado do Presidente francês, Emmanuel Macron.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, os presidentes norte-americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o rei de Espanha, Filipe VI, estão entre os dirigentes mundiais presentes na cerimónia no Arco do Triunfo, frente ao túmulo do soldado desconhecido.

A cerimónia inicia-se "à 11.ª hora, do 11.º dia do 11.º mês", como o cessar-fogo em 1918, com honras militares e a homenagem aos mortos, seguida do hino nacional de França.