Primeiros ursos panda nascidos em cativeiro na Alemanha

O zoológico de Berlim anunciou, esta segunda-feira, que a panda Meng Meng, cuja gravidez foi confirmada na semana passada, deu à luz no sábado dois filhotes, os primeiros nascidos em cativeiro na Alemanha.

O diretor do zoológico, Andreas Knieriem, disse em comunicado que "Meng Meng e os seus dois filhos estão bem".

"Embora sejam os primeiros filhotes da nossa jovem panda, ela está cuidar deles de forma exemplar", explicou.

Depois de várias semanas de incerteza prolongada, em 31 de agosto, finalmente chegou a hora de Meng Meng, de seis anos, dar à luz pela primeira vez após um período de gestação de 147 dias. Menos de uma hora depois nasceu o segundo panda.

"Atualmente, existem apenas 1864 pandas adultos no seu habitat natural, de modo que cada filhote de urso contribui significativamente para a sobrevivência de toda a espécie", disse Knieriem.

Em regra, os pandas criam apenas um dos filhotes, mas o zoológico de Berlim, em estreita colaboração com os especialistas chineses da Base de Pesquisa em Chengdu de Criação de Panda Gigante, decidiu apoiar ativamente Meng Meng.

Assim, os filhotes permanecem alternadamente com a mãe a uma taxa de duas a três horas; enquanto o outro filhote é tratado numa incubadora por especialistas chineses.

Um dos pandas tem 186 gramas e o outro 136, mas ainda não foi determinado o sexo.

A jovem família vai continuar protegida do público, com exceção do pai, Jiao Quing, de nove anos, que continuará a ser uma das atrações do zoológico, já que os machos geralmente não se envolvem na criação dos filhos.

Meng Meng chegou ao zoológico de Berlim em junho de 2017 como parte da diplomacia do panda praticada pelo governo chinês, durante uma visita do presidente chinês Xi Jinping à Alemanha.

Assim, Pequim é o dono dos animais, que são "cedidos" aos zoológicos.