Advogado de Trump no caso da interferência russa demitiu-se

Hoje às 15:59 Facebook

Twitter

O advogado que liderava a equipa jurídica do presidente norte-americano, Donald Trump, para fazer frente às investigações sobre a influência russa nas eleições de 2016, John Dowd, demitiu-se esta quinta-feira.

O jornal "The New York Times" está a avançar que a demissão deverá ser motivada pelo facto de os conselhos de Dowd terem vindo a ser constantemente ignorados, mas também porque Trump terá perdido a confiança na sua capacidade em liderar o caso.

Segundo o jornal, que cita duas fontes próximas do caso, a demissão acontece dias depois de o presidente pedir o fim do inquérito e numa altura em que Trump tem vindo a atacar publicamente o líder da investigação.

Donald Trump tem vindo a ficar frustrado com várias atitudes do seu advogado, nomeadamente, quando este pediu, no passado fim de semana, ao Departamento de Justiça que terminasse a investigação, alegando - inicialmente - ser essa a vontade do presidente. Mais tarde, recuou no que disse.

Num e-mail enviado ao "The Washington Post", Dowd escreveu: "Eu gosto muito do presidente e desejo-lhe tudo de bom".

Esta investigação, liderada por Robert Mueller, prende-se com a possível ligação entre os associados de Trump e a Rússia e também as alegadas interferências do presidente norte-americano no inquérito.