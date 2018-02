Prisão perpétua para mulher que tirou bebé da barriga de vizinha

Hoje às 21:16, atualizado às 21:21 Facebook

Twitter

Uma mulher do estado norte-americano de Dakota do Norte que admitiu ter matado uma vizinha grávida e ter-lhe tirado o bebé da barriga enquanto ela ainda estava viva foi condenada esta sexta-feira a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

A mulher, Brooke Crews, declarou-se em dezembro culpada de conspiração para cometer sequestro, conspiração para cometer homicídio e de mentir às autoridades quanto à morte, em agosto, em Fargo, de Savanna Greywind, de 22 anos, e a sentença foi emitida esta sexta-feira pelo juiz estadual Frank Racek.

Os procuradores do ministério público afirmaram que Crews confessou que cortou a barriga de Greywind para lhe retirar o bebé do útero enquanto ela ganhava e perdia a consciência.

O chefe da polícia de Fargo, Dave Todd, descreveu a morte da rapariga grávida como "um ato vil e cruel de depravação".

O desaparecimento dela desencadeou longas buscas até o seu corpo ser encontrado embrulhado em plástico num rio.

O bebé foi encontrado com vida no apartamento que Brooke Crews, de 38 anos, partilhava com o namorado de 32 anos, William Hoehn, cujo julgamento está marcado para março.