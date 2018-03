Prisão perpétua para rapaz autista que planeou atentado em concerto de Bieber

JN Hoje às 17:01 Facebook

O adolescente de 17 anos que planeou um ataque de inspiração terrorista em Cardiff, Reino Unido, durante um concerto do cantor pop Justin Bieber, no ano passado, foi condenado a prisão perpétua.

Lloyd Gunton, cuja identidade só foi revelada agora, deverá cumprir pelo menos 11 anos da pena de prisão, antes de poder submeter um pedido de liberdade condicional.

O jovem foi detido a 30 de junho de 2017, por suspeitas de planear um ataque terrorista em Cardiff, capital de Gales, horas antes de um concerto de Justin Bieber, que seria um dos vários alvos do atentado. Nas buscas realizadas à casa do rapaz, em Llantrisant (sul do país), a polícia encontrou, além de duas armas brancas, uma carta onde o jovem admitia o ataque que, graças à intervenção das autoridades, acabou por não ser perpetrado.

"Sou soldado do Estado Islâmico. Ataquei Cardiff hoje porque o governo continua a bombardear alvos na Síria e no Iraque. Haverá mais ataques no futuro", podia ler-se na mensagem, transcrita pelo britânico "The Guardian" esta sexta-feira.

"Quando foste detido, estavas a poucas horas de cometer um ato atroz nas ruas de Cardiff. Não é possível estimar o número de pessoas que podiam ter morrido ou ficado gravemente feridas pelas tuas ações. (...) Tenho a certeza que planeaste, não só a morte de uma pessoa, mas um homicídio em massa", afirmou o juiz responsável pelo caso, na leitura da sentença, num tribunal de Birmingham.

Segundo a BBC, o rapaz, diagnosticado com autismo, começou a ser investigado pelas autoridades depois de ter traçado, nas redes sociais, um perfil que se adivinhava perturbador. Imagens de propaganda terrorista, em que se incluiam a bandeira do autoproclamado Estado Islâmico (EI) e apelos a um massacre em Cardiff, inundavam as publicações de Lloyd Gunton na Internet. "Truck Attack" (ataque com camião, em português) era a palavra-passe de uma conta de Instagram onde Lloyd divulgava conteúdo jihadista. Numa das várias publicação desse cariz, feitas pelo adolescente, lia-se "Que Allah traga o terror a Cardiff a 30 de junho".

No histórico de pesquisas da Internet, acumulavam-se referências à Al-Qaeda e a planos para um eventual atentado: "Como criar um ataque terrorista", "qual é a sensação de ser baleado", "vídeos de execuções do EI".

O jovem foi considerado culpado de preparar um ataque terrorista, encorajar atos terroristas e estar na posse de informação com cariz terrorista, adianta a BBC.