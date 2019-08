Prisão preventiva para português suspeito de violar mulher em Badajoz

Hoje às 17:15 Facebook

Um cidadão de nacionalidade portuguesa está detido em Espanha, por suspeita de ter violado uma mulher durante as festas da aldeia raiana de La Codosera, em Badajoz.

Segundo as primeiras investigações, o homem atacou uma jovem cerca das 7.30 horas da manhã de domingo, numa rua onde estavam instalados sanitários portáteis, no centro de La Codosera, após a grande noite das festas locais.

Já era de dia quando a jovem foi alegadamente agredida. Segundo testemunhas, o suposto agressor foi perseguido por um grupo de jovens locais, que o apanhou e manietou até à chegada da Guardia Civil, que procedeu à detenção.

Presente a tribunal, na segunda-feira, o suspeito ficou em prisão preventiva, apesar dos pedidos do advogado, que solicitou ao juiz que ouvisse as amigas da vítima e os polícias que detiveram o cidadão português, um homem sem cadastro. O causídico pediu, ainda, ao tribunal que convocasse um médico forense para avaliar o relatório médico efetuado no hospital que atendeu a jovem após a alegada violação.

O alcaide de La Codosera, Joaquín Tejero Barroso, lamentou o crime, que abalou "um povoado que sempre foi muito tranquilo" e elogiou "a pronta ação dos jovens locais, que conseguiram reter o agressor".