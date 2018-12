Prisioneiro especialista em muay thai mata companheiro de cela em Madrid

Hoje às 10:54 Facebook

Um preso morreu na noite de quarta-feira no centro penitenciário de Madrid, em Espanha, depois de ter sido atacado por um companheiro de cela. Os dois envolveram-se numa luta por causa dos beliches na cela.

O suspeito de homicídio tinha dado entrada na cela poucas horas antes do incidente. O homem, um especialista na luta de muay thai, uma arte marcial tailandesa, atacou o companheiro de cela depois de os dois terem discutido por causa do beliche.



Segundo explica o jornal "El País", os dois detidos não chegaram a um acordo sobre quem ficava com a cama de baixo e a de cima.

Quando os funcionários prisionais chegaram à cela depararam-se com a vítima estendida no chão, com ferimentos muito graves. O homem, de 55 anos, que estava detido por tráfico de droga, acabou por morrer na ambulância quando seguia a caminho do hospital. As autoridades abriram uma investigação ao alegado homicídio.

O suspeito, um homem de 28 anos, estava detido preventivamente naquele estabelecimento prisional, acusado de homicídio na forma tentado, depois de um roubo, com uma arma branca.



O homem terá provocado ferimentos a uma pessoa para lhe roubar o telemóvel atacando também um dos elementos da equipa de segurança da estação de Metro Plaza Elíptica. O homem só foi detido horas mais tarde após ter sido encurralado pela Polícia Nacional.

O suspeito foi depois encaminhado para o Módulo 1 daquele estabelecimento prisional, que alberga detidos mais velhos ou pessoas que estão a enfrentar a primeira pena de prisão. Tal como acontece nestes casos, foi atribuído ao detido um companheiro para o ajudar a integrar-se na prisão. O escolhido foi a vítima.