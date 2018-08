Procurador de Génova diz que queda da ponte "foi erro humano"

Hoje às 16:46 Facebook

A Procuradoria de Génova abriu um inquérito por negligência e homicídio múltiplo, na sequência da queda do viaduto que matou pelo menos 39 pessoas.

"Não foi uma fatalidade, foi erro humano", disse, aos jornalistas, o procurador principal de Génova, Francesco Cozzi, após uma visita, esta quarta-feira de manhã, à zona do viaduto que colapsou.

"Temos de responder apenas a uma questão - porque aconteceu isto? Esta é a nossa tarefa e devemos fazer tudo o que for necessário para encontrar a resposta", disse aquele magistrado, anunciando a abertura de um inquérito por negligência homicídio múltiplo.

O balanço mais recente ao acidente aponta para 39 mortos e 16 feridos, 12 dos quais em estado grave. Segundo as autoridades italianas, há ainda vários desaparecidos. Entre as vítimas mortais há três crianças, com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos.

"Quando terminar a fase da busca de vítimas e de eventuais desaparecidos o inquérito entrará noutra fase e serão analisados todos os aspetos relativos à proteção, realização de trabalhos e manutenção da ponte", acrescentou.