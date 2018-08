25 Maio 2018 às 22:48 Facebook

A Irlanda, país com uma forte tradição católica, votou, esta sexta-feira, amplamente a favor da revogação da proibição constitucional do aborto, segundo as primeiras projeções.

O "Sim" alcançou 68% dos votos contra os 32% do "Não", segundo a sondagem à boca das urnas do instituto Ipsos/MRBI realizada para o jornal Irish Times junto de 4.000 eleitores.