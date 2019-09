Projeções retiram Likud da liderança

Ivete Carneiro Hoje às 21:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A crer nas projeções ao fecho das urnas, Benjamin Netanyahu pode ser afastado da liderança de Israel após dez anos de poder, nas eleições mais concorridas em muitos anos.

Segundo a média das sondagens à boca da urna, o seu Likud não vai além dos 31 assentos no Knesset (parlamento) e é ultrapassado pelo Kahol Lavan (Azul e Branco, 33) do ex-militar Benny Gantz. Apenas um canal aponta o empate a 32, repetindo o cenário de há cinco meses, em que ambos elegeram 35 deputados.

Em termos de bloco, a direita agregada em torno de "Bibi" (como é conhecido Benjamin Netanyahu) soma 56 lugares, menos cinco do que a maioria. Caberá agora ao presidente, Reuven Rivlin, decidir a quem pedir Governo, depois destas segundas eleições em cinco meses e de, em ambas, Netanyahu falhar a maioria.

De pouco adiantaram as promessas agressivas do atual primeiro-ministro, considerado um dos mais à direita que Israel conheceu e cujos aliados se compõem de extrema-direita e ultra-ortodoxos. "Bibi", alvo de acusações de corrupções que podem muito bem afastá-lo se chegar a ocupar de novo o cargo, aumentou a parada desde abril. Prometera então classificar como território israelita os colonatos judeus em territórios palestinianos ocupados. Agora, avançou para a anexação do vale do Jordão, fazendo soar alarmes da comunidade internacional, adepta da solução de dois estados no conflito israelo-árabe. E ainda disse que os árabes israelitas queriam aniquilar Israel.

Tal como de pouco lhe valeu violar as leis eleitorais e anunciar sondagens a horas da abertura das urnas, publicá-las no Facebook (e ver as publicações censuradas pela rede social) e ter membros do partido e do Governo a fazerem campanha nesta terça-feira, junto das mesas de voto.

Com nove assentos parlamentares, a extrema-direita do Yisrael Beiteneinu de Avigdor Lieberman, ex-aliado e ex-ministro da Defesa de "Bibi", surgia como o provável fiel da balança. Ainda que mais radical do que o Likud, Lieberman cortara relações com Netanyahu acusando-o de ceder demasiado aos ultra-ortodoxos, mormente quanto à proposta de lei de Lieberman, secular, de impor-lhes o serviço militar obrigatório e de fazer Israel resvalar para um Estado religioso.

Irritado com a moleza face a Gaza, Lieberman pode entender-se com Gantz, que se diz centrista e menos extremista do que "Bibi" (e que a extrema-direita acusa de ser de esquerda) mas não torce o nariz à anexação de partes da Palestina e defende a retaliação às ofensivas do Hamas desde a Faixa. Ainda assim, tem a aliança de partidos árabes (Joint List, 12 lugares) a pedir que seja ele o convidado a formar Governo.