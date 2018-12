Promessas de Macron podem não evitar quinto sábado de manifestações

Hoje às 16:36 Facebook

As promessas do Presidente francês, Emmanuel Macron, parecem não ter pacificado o clima de contestação, com os "coletes amarelos" a prepararem novas manifestações para sábado e os partidos a pedirem eleições antecipadas.

"No princípio, ainda pensei que Macron nos tinha percebido um pouco (...) mas quando olhamos para os pormenores, percebemos que não nos entendeu de todo", confessou hoje Miralles Thomas, porta-voz do movimento "coletes amarelos", sobre o discurso de Emmanuel Macron, na segunda-feira, enquanto se prepara para o quinto sábado consecutivo de manifestações.

O Presidente francês prometeu um aumento de cem euros por mês para quem ganha o salário mínimo e o cancelamento de um imposto sobre pensões abaixo dos dois mil euros por mês, para além de isenção de horas extras.

Macron deixou para o primeiro-ministro, Édouard Philippe, o anúncio, na tarde desta terça-feira, de mais medidas para aplacar a ira dos milhares de franceses que se tem manifestado há quatro semanas nas ruas de França.

Apesar de o discurso de Macron ter batido recordes de audiências televisivas, tendo sido visto por mais de 23 milhões de pessoas, as palavras e as promessas parecem não desmobilizar os manifestantes, nem apaziguar os adversários políticos.

Os partidos Socialista e Insubmissos anunciaram esta terça-feira que vão apresentar uma moção de censura contra o governo, pela forma como está a gerir a crise dos "coletes amarelos".

A decisão foi tomada na sequência de uma reunião do grupo socialista realizada hoje, depois de, inicialmente, os deputados socialistas terem optado por esperar pela comunicação do Presidente Emmanuel Macron, na segunda-feira, para decidir sobre o seu apoio à moção de censura.

Os deputados querem "fazer ouvir a voz e as propostas concretas dos socialistas", indicou o porta-voz socialista Boris Vallaud.

O presidente do partido Os Republicanos, Christian Jacob, também disse que não tem nenhum conselho a dar aos "coletes amarelos" relativamente a nova manifestação no próximo sábado, apenas lhes dizendo para se demarcarem daqueles que têm provocado violência.

"A resposta (do Presidente Macron) foi tardia (...) A política conduzida há 18 meses é um fracasso, mas várias medidas vão no sentido certo", disse Jacob, considerando que "nunca um governo foi desafiado de forma tão frontal".