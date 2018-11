Protesto dos "coletes amarelos" deixa 30 polícias feridos na ilha de Reunião

Hoje às 15:31 Facebook

Twitter

Pelo menos 30 polícias foram esta quarta-feira feridos na ilha de Reunião, no decurso dos protestos dos "coletes amarelos" que paralisam esta ilha francesa no Oceano Índico, anunciou hoje o porta-voz do Governo, Benjamin Griveaux.

O primeiro balanço da prefeitura da Reunião referia-se a 16 feridos durante a noite de terça-feira para quarta-feira.

No total, registaram-se "109 detenções, 30 feridos entre as forças da ordem (16 polícias e 14 polícias militarizados [Gendarmerie], cerca de 50 barreiras nas estradas e 1000 manifestantes", precisou Griveaux durante uma reunião do Conselho de ministros.

Precisou ainda que 120 polícias militarizados e 107 polícias reforçaram as forças locais, e que 80 polícias militarizados se preparavam para "deslocar esta tarde de Paris para aumentar" as condições de segurança.

"Estas violências são provocadas por grupos de jovens que não têm nada a ver com os 'coletes amarelos' e o seu objetivo aproveitar-se de um movimento social para pilhar, roubar, destruir", sublinhou o porta-voz do Governo.

Griveaux anunciou ainda outra resposta "imediata" à crise, ao anunciar o "congelamento dos impostos sobre os combustíveis na Reunião nos próximos três anos", confirmando as anteriores declarações do presidente do Conselho regional da Reunião, Didier Robert.

Após recordar que os impostos sobre os combustíveis são mais reduzidos na ilha em comparação com os praticados em França, e que assim se manterão até 2021, Griveaux insistiu ainda nas "questões de longo prazo, a formação, o emprego, a saúde, que foram abordadas no livro azul do Ultramar" apresentado em junho.