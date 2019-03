Protestos em Palo Verde por estar há 12 dias sem eletricidade e água

Hoje às 16:43 Facebook

Dezenas de habitantes da urbanização Palo Verde, na zona leste de Caracas, bloquearam os acessos àquela localidade em protesto pela falta de energia elétrica, há 12 dias, e também de água.

"Há 12 dias sem luz, o que se passa Corpoelec (Corporação Elétrica Nacional da Venezuela)?" lia-se num grande cartaz.

Segundo explicaram aos jornalistas, a falta de energia elétrica afeta pelo menos 200 famílias daquela localidade desde 7 de março, dia em que uma falha na central hidroelétrica de El Guri deixou quase toda a Venezuela durante vários dias sem eletricidade.

Alguns manifestantes queixaram-se ainda de que estavam também sem serviço de gás.

Entretanto, através do Twitter, vários utentes denunciaram que parte do leste de Caracas esteve esta segunda-feira de novo às escuras, incluindo as localidades de El Rosal, Chacao, Chacaíto, Altamira, Santa Paula, Las Mercedes, El Cafetal, Campo Alegre, Los Naranjos e La Urbina.

Em Santa Fé (sudeste), depois de sete dias contínuos de ausência, a energia elétrica esteve "estável" durante o fim de semana, disseram vários portugueses à Agência Lusa.

Por outro lado, a sul da capital, a população de Santa Mónica está há mais de 10 horas sem eletricidade.

No Estado de Miranda, a leste da capital, explodiram os transformadores de uma subestação elétrica em el Cloris, deixando às escuras as cidades de Guarenas e Guatire.

Por outro lado, em Carrizal, a sul de Caracas, dezenas de pessoas protestaram por estarem há mais de dois meses sem água.

"Carrizal sem água" lia-se nos cartazes enquanto a população gritava "queremos água".

Os manifestantes concentraram-se junto da sede da câmara municipal local à espera de respostas da empresa estatal de água, Hidrocapital.