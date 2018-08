Protetores solares prejudiciais para os recifes de coral podem ser proibídos

04 Maio 2018 às 16:36 Facebook

O Havai é o primeiro estado dos Estados Unidos da América a aprovar um projeto de lei que proíbe a venda dos protetores solares que tenham produtos químicos conhecidos por prejudicarem os recifes de coral.

De acordo com a "BBC", o senador democrata Mike Gabbard apresentou o projeto, que propõe o fim da venda de qualquer protetor solar sem receita médica contendo oxibenzona e octinoxato, em todo o estado. Estas substâncias são utilizadas em mais de 3.500 dos mais populares produtos de proteção solar.

Mike Gabbard disse ao "Honolulu Star Advertiser" que, se o governador assinasse o projeto, a nova lei seria "inédita no mundo". "O Havai está definitivamente na vanguarda ao proibir esses produtos químicos perigosos em protetores solares", afirmou o senador.

O projeto de lei afirma que as substâncias químicas matam os corais em desenvolvimento, aumentam o branqueamento dos corais e causam "danos genéticos aos corais e outros organismos marinhos". O senador explicou que, ao ser aprovada, esta lei "fará uma enorme diferença na proteção de nossos recifes de coral, vida marinha e saúde humana".

O estudo de Craig Downs, que mostra os efeitos adversos da oxibenzona e octinoxato nos recifes, descobriu que cerca de 12 mil toneladas de protetor solar acabam por se infiltrar nos recifes de coral. O cientista disse ao "Washington Post" em 2015 que "qualquer pequeno esforço para reduzir a poluição por oxibenzona pode significar que um recife de coral sobrevive a um longo e quente verão ou que uma área degradada se recupera ".

Por outro lado, a revista científica "Nature" sublinhou que outros cientistas consideravam que a proibição de protetores solares não teria um grande impacto. "Proibir a proteção solar não resolverá outros problemas: por exemplo, anomalias de temperatura, pesca predatória, predadores de corais e a grande questão dos escoamentos costeiros que poluem e destroem os recifes", disse Jorg Wiedenmann, chefe do Laboratório de Recifes de Coral da Universidade de Southampton, no Reino Unido.

O Gabinete de Assuntos Havaianos, uma agência pública que defende os nativos havaianos, apoiou o projeto, juntamente com várias organizações sem fins lucrativos. Já a Associação Médica do Havai discorda do projeto devido à falta de evidências de que o protetor solar causou o branqueamento de corais, em comparação com as provas existentes acerca da proteção do creme solar contra o cancro de pele.

Apenas quatro representantes republicanos se opuseram na Câmara. O projeto, que entraria em vigor em 2021, aguarda a assinatura do governador democrata David Ige.