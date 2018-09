PT tem até final do dia para apresentar substituto de Lula às presidenciais

Hoje às 09:12 Facebook

O Partido dos Trabalhadores (PT) brasileiro tem até ao final desta terça-feira para apresentar um substituto para o candidato presidencial Lula da Silva, depois de o Tribunal Superior Eleitoral ter rejeitado um último recurso.

A justiça eleitoral brasileira negou, no domingo, um recurso do PT que pedia mais tempo para substituir Lula da Silva como candidato presidencial do partido e confirmou que o prazo para apresentação de um novo candidato termina esta terça-feira.

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, rejeitou um recurso interposto pelo partido e explicou que "não se justifica" alterar a decisão do mesmo tribunal, que, por grande maioria, vetou a candidatura de Lula da Silva e pediu ao PT para apresentar um novo candidato até ao dia 11 de setembro.

De acordo com a decisão daquele tribunal, se o PT não inscrever um novo candidato até à data estabelecida, não poderá participar com o seu próprio representante nas eleições presidenciais que se realizam a 7 de outubro.

A candidatura de Lula da Silva, que cumpre na prisão uma sentença de 12 anos por corrupção, foi registada pelo PT e depois vetada pelo Tribunal Superior Eleitoral, com base na lei que proíbe alguém condenado em duas instâncias de concorrer a qualquer cargo eleitoral, como é o caso.

O PT afirmou que vai insistir na candidatura de Lula "até às últimas consequências", mas admitiu também que se todas as vias legais forem esgotadas, o ex-presidente brasileiro pode ser substituído pelo ex-ministro da Educação, Fernando Haddad.

Lula da Silva foi condenado pela Justiça brasileira, em duas instâncias, a 12 anos e um mês de prisão num processo em que é acusado de ter recebido um apartamento de luxo na cidade do Guarujá da construtora OAS, em troca de favorecer contratos da empresa com a estatal petrolífera Petrobras.