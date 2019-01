Pugilista dos coletes amarelos entregou-se à polícia: "Reagi mal"

JN Hoje às 15:23 Facebook

O antigo pugilista que enfrentou ao murro agentes do corpo de intervenção na manifestação de sábado dos coletes amarelos, em Paris, entregou-se, esta segunda-feira, às autoridades francesas.

O vídeo do momento em que Christophe Dettinger, de 37 anos, antigo pugilista que chegou a ser campeão de peso-médio em França, fez recuar a polícia na ponte Leopold-Sédar-Senghor tornou-se simbólico deste protesto.

O homem suspeito de agredir dois polícias durante o "Ato VIII" dos coletes amarelos entregou-se na manhã desta segunda-feira e foi colocado sob custódia, avança o jornal francês "Le Figaro". Christophe Dettinger teria fugido e era procurado pelas autoridades desde sábado. Foram realizadas buscas na sua casa, perto de Massy, comuna a sudoeste de Paris, na manhã de domingo, e um membro da família disse que iria à polícia esta segunda-feira, de acordo com uma fonte das autoridades.

O ministro do Interior francês, Christophe Castaner, também partilhou a informação com uma publicação na sua página do Twitter: "O indivíduo que atacou violentamente polícias na ponte Senhor, no sábado, apresentou-se aos inspetores da segurança territorial de Paris. Ele foi imediatamente levado sob custódia e será responsabilizado pela Justiça", afirmou.

Pouco depois de Christophe Dettinger se entregar à polícia, uma mulher que se apresenta como sua cunhada publicou um vídeo no Facebook em que se vê o homem de 37 anos a explicar a sua atitude. Christophe afirma o seu compromisso com o movimento dos coletes amarelos e diz estar "preocupado por ser francês, tenho orgulho de ser francês". Num vídeo de quase três minutos, o homem garante ainda que não é "de extrema-esquerda, nem de extrema-direita" e confessa: "A fúria subiu em mim. Sim, reagi mal. Mas defendi-me. Levei com o gás, como o meu amigo, a minha mulher", recordou.

Christophe Dettinger, 1,92 metros de altura e 91 quilogramas de peso, é apelidado de "o cigano de Massy" e tem um histórico de sucesso no boxe: 18 vitórias, 4 derrotas e um empate. Foi campeão da França na categoria de peso-médio (90 kg) em 2007 e 2008. Reformou-se do desporto em 2013.

De acordo com o "Le Figaro", um dos antigos treinadores, Jacky Trompesauce, aconselhou-o a ir à polícia. "Tentei ligar-lhe, mas ele não atendeu. Christophe é boa pessoa. Quando vi os vídeos, percebi que ele deve ter visto pessoas com problemas, especialmente mulheres a ser atacadas por gás. É por isso que o aconselho a ir à polícia, para ele explicar ", disse Jacky àquele jornal francês.