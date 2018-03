Puigdemont transportado para prisão alemã

JN Hoje às 16:56 Facebook

O ex-presidente do governo regional da Catalunha Carles Puigdemont foi transportado para a prisão de Neumuenster, na Alemanha, onde ficará a aguardar até ser presente a juiz, no âmbito do mandado de detenção europeu emitido pela Justiça espanhola.

Carles Puigdemont foi detido, este domingo, pela polícia alemã depois de passar a fronteira de automóvel, proveniente da Dinamarca e com intenção de regressar à Bélgica, onde estava exilado desde outubro de 2017.

O ex-presidente do governo regional da Catalunha foi transportado para a prisão de Neumuenster, no estado de Schleswig-Holstein, no norte da Alemanha.

Puigdemont estará agora à disposição do juiz que irá tratar do processo de extradição para Espanha, no âmbito do mandado de detenção europeu emitido pela Justiça espanhola na passada sexta-feira, apanhando de surpresa o ex-dirigente catalão em Helsínquia, na Finlândia, para participar numa conferência.

Os trâmites do processo de extradição demoram em média 47 dias, podendo estender-se até 60 dias. É "muito provável" que o juiz decida amanhã, segunda-feira, se Puigdemont vai aguardar o desenrolar do processo em liberdade ou sob detenção.