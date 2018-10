Pulseira fit tramou idoso suspeito de matar enteada

JN Hoje às 17:23 Facebook

Tudo aconteceu numa casa em San José, na Califórnia, EUA. Foi a última vez que Anthony Aiello e a enteada se encontraram. Ele, 90 anos, preparou uma piza e "biscotti" (biscoitos de amêndoa italianos) para a visitar. Ela, de 67, terá acompanhado o padrasto de volta a casa e deu-lhe duas rosas como agradecimento. Pelo menos na versão dele.

No entanto, cinco dias depois daquele 8 de setembro, Karen Navarra foi encontrada morta em casa por um colega de trabalho. Tinha ferimentos graves na cabeça e no pescoço. Mas isso não era a única coisa que a vítima tinha no corpo.

Um acessório em especial pode ser usado como prova e ajudar a resolver o crime. Nada menos do que uma pulseira fitness, daquelas que registam o ritmo cardíaco e se tornaram populares entre praticantes de atividade física.

Quase como que retirado de um filme de terror, com uma pitada de humor à mistura, o caso de homicídio pode ser resolvido porque os investigadores descobriram que o ritmo cardíaco de Karen disparou significativamente por volta das 15 horas, altura em que terá recebido a visita do padrasto, e foi baixando até parar, meia hora depois e cerca de cinco minutos antes de Anthony ter deixado a casa.

Como resultado da análise àquele aparelho, o homem de 90 anos foi detido pela polícia de San José e está acusado de homicídio. Aguarda julgamento.