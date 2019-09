Puseram cigarro aceso na boca de um gato e filmaram maus-tratos ao animal

Hoje às 18:46 Facebook

O partido dos animais espanhol PACMA denunciou, através das redes sociais, um vídeo de abusos de um gato, em Almeria, por parte de um grupo de jovens.

No vídeo, é possível ver o grupo a forçar o gato a andar apenas em duas patas, de cabeça para o ar e a meter um cigarro aceso na boca do animal. Segundo o PACMA, no vídeo "que era gravado enquanto bebiam cerveja", os jovens agarram nas patas da frente do gato e "sacodem-no com movimentos muito bruscos para que ele salte e dance em cima da mesa".

"Eles riem-se e partilham no Instagram", denunciou o "PACMA", que enviou o vídeo divulgado através do Instagram para a Policia Nacional e para a Procuradoria da Infância e Juventude.