Putin ordena cessar-fogo humanitário na Síria

O presidente russo, Vlamidir Putin, ordenou, esta segunda-feira, um cessar-fogo diário na região de Ghouta, na Síria, para permitir que os civis saíam da região abalada pelos bombardeamentos de Damasco contra posições de forças opositoras ao Governo de Assad.

A trégua, que terá início terça-feira, decorrerá, diariamente, entre as 9 e as 14 horas, hora local, permitindo a criação de um corredor humanitário de fuga de pessoas e entrada de alimentos, revela a BBC. Os bombardeamentos do Governo na região têm o apoio do Kremlin.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, exigiu esta segunda-feira que a resolução adotada no sábado pelo Conselho de Segurança sobre as tréguas de 30 dias na Síria seja "aplicada imediatamente".

"Eu espero que a resolução seja imediatamente aplicada (...) para que os serviços humanitários possam atuar de imediato", disse António Guterres, em Genebra.

Pelo menos dez civis morreram hoje nos bombardeamentos de Damasco contra Ghouta Oriental, apesar das tréguas pedidas pelas Nações Unidos, indica o Observatório Sírio dos Direitos do Homem.