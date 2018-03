Pyongyang acusa EUA de conspirar contra Síria e Coreia do Norte

Hoje às 08:23 Facebook

A Coreia do Norte negou, esta sexta-feira, ter cooperado com a Síria no desenvolvimento de armas químicas, responsabilizando os Estados Unidos por uma conspiração para aumentar a pressão sobre o regime e manter as sanções internacionais.

Uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano assegurou que o país se "opõe ao uso de armas químicas" e, "como referiu em várias ocasiões, não há registos de que a RPDC [República Popular Democrática da Coreia, nome oficial do país] tenha desenvolvido, produzido ou armazenado" este tipo de armamento.

Um relatório de peritos das Nações Unidas, divulgado esta semana pelo jornal norte-americano "The New York Times", indicava que Pyongyang forneceu à Síria, ao longo de anos, materiais que podem ser utilizados no fabrico de armas públicas.

O documento, que não foi divulgado publicamente e cujo conteúdo a ONU não quis confirmar, estuda possíveis violações da Coreia do Norte às sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Em declarações à agência estatal de notícias KNCA, A porta-voz norte-coreano acusou os EUA de terem "incitado" o comité de sanções da ONU para que "cozinhasse a teoria de cooperação entre Pyongyang e Damasco".

"Trata-se de um subterfúgio para avivar o ambiente de sanções contra a RPDC por posse e proliferação de armas químicas (...) e justificar uma invasão militar da Síria", acrescentou.

O Governo de Bashar al-Assad comprometeu-se em 2013 a destruir todo o seu arsenal químico sob supervisão internacional, mas desde então foi acusado em várias ocasiões de voltar a utilizar substâncias proibidas com fins militares.

Sobre a Coreia do Norte foram impostas pesadas sanções, por parte do Conselho de Segurança da ONU, como represália pelo desenvolvimento do seu programa militar e de mísseis.