Pyongyang insta Washington a não minar atual clima de diálogo

O órgão de propaganda de Pyongyang adverte o Governo norte-americano quanto à dureza do seu discurso, instando-o a não minar o clima de diálogo criado antes da cimeira que juntará os respetivos líderes, Donald Trump e Kim Jong-un.

"Os EUA deveriam saber que é melhor absterem-se de palavras e atos que possam estragar o bom ambiente excecionalmente criado para as conversações" que em breve se realizarão entre Trump e Kim para debater a desnuclearização da península, lê-se num editorial publicado esta quarta-feira no diário "Rodong Sinmun", o jornal oficial do Comité Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia.

O texto sugere ainda que Washington "também deve esforçar-se por mostrar atitudes sinceras e genuínas, à altura das atuais circunstâncias".

Já no passado fim de semana, a agência de notícias KCNA tinha acusado os Estados Unidos de "manipularem a opinião pública", ao afirmarem que a intenção de se desnuclearizar expressa por Pyongyang após a sua recente reunião com Seul era "resultado da pressão e das sanções" impulsionadas pela Administração Trump.

Esta nova advertência da Coreia do Norte sobre o discurso de linha dura da nova equipa negocial norte-americana surge precisamente no mesmo dia em que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, chegou a Pyongyang para preparar a cimeira entre os dois dirigentes.

Apesar de um diário sul-coreano citando fontes diplomáticas norte-americanas ter noticiado que a cimeira se realizará em Singapura, em "meados de junho", a data e o local do encontro histórico não foram ainda oficialmente anunciados.