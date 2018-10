Quando aos outros presidenciáveis resta tentar dizer "Eles não"

Ontem às 22:19 Facebook

O penúltimo debate antes das presidenciais brasileiras, analisado pelo jornalista Bruno Boghossian, da "Folha de S. Paulo", resumiu-se ao ataque dos candidatos relegados para o fundo das sondagens, "segundo pelotão", aos prováveis vencedores da primeira volta, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad.

Geraldo Alckmin (PSDB) ensaiou o bordão "eles não". Marina Silva (Rede) ofereceu unidade como resposta à "face de um país desunido". Ciro Gomes (PDT) tentou conquistar os eleitores lembrando ser "o candidato menos rejeitado" entre os mais competitivos.

O apelo dos candidatos do segundo pelotão para furar a polarização entre Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL) nas presidenciais brasileiras dispersou-se no penúltimo debate antes da primeira volta. No encontro de domingo à noite na TV Record, os presidenciáveis ensaiaram uma tabelinha contra os líderes das pesquisas, mas tiveram dificuldade em vender a ideia de um caminho pelo "centro".

Numa disputa que começou pulverizada e ficou marcada por uma adesão acelerada dos eleitores ao PT e ao deputado do PSL, nenhum dos demais candidatos conseguiu assumir sozinho, até agora, a bandeira da terceira via.

Ciro ainda resistiu ao crescimento de Haddad no eleitorado de esquerda, mas teve seu caminho travado pela ascensão do petista. O candidato do PDT disse no final do debate ser "a segunda opção de muita gente" (o que é verdade, segundo o Datafolha), mas não conseguiu encaixar um discurso que convença os eleitores a transformá-lo na primeira escolha.

A campanha geral pela união contra os dois principais polos da disputa pressupõe que, na reta final, crescerá a repulsa do eleitor ao discurso radical de Bolsonaro e que a rejeição aos petistas ficará cristalizada.

Embora a lógica seja plausível, as adesões aos dois candidatos continuam firmes (e crescentes, no caso de Haddad), enquanto não há um único nome que concentre os votos daqueles que se opõem a ambos. Na última pesquisa Datafolha, Ciro tinha 11%, Alckmin aparecia com 10% e Marina registrou 5%- somando um quarto do eleitorado.

No debate, Alckmin procurou reposicionar-se mais uma vez sob a bandeira do "nem um, nem outro". Tentou reforçar os ataques ao PT, enquanto apontava semelhanças entre o partido e Bolsonaro (citando votações de ambos contra o plano Real, por exemplo). Por ora, não colou.

Apesar das tradicionais investidas contra petistas, boa parte do grupo do "centro" considera improvável a desidratação de Haddad, que cresce com a herança de Lula. O alvo principal na busca por uma vaga na segunda volta ainda é Bolsonaro.

Os rivais acreditam que o voto do PT é mais ideológico e que a curva de ascensão não será interrompida, enquanto o eleitorado de Bolsonaro pode sensibilizar-se a críticas mais concretas - em especial na área económica. Não foi à toa que Henrique Meirelles (MDB) fez uma dobradinha com Marina para bater em ideias do candidato do PSL como a criação de um tributo nos moldes da CPMF, seus reparos ao 13.o mês e possíveis mudanças no Bolsa Família.

Fora dessa disputa, quem roubou a cena mais uma vez foi Cabo Daciolo (Patriota). Disse que os rivais eram "amiguinhos" e acusou-os de estarem numa "partidinha de vólei", em que um levanta e outro corta. Embora tenha prometido levar "óleo de peroba" para a cara de pau dos adversários, essa deve ter sido a última participação do nanico num debate na TV. O seu partido não ultrapassou a linha de corte para aparecer no encontro da Globo, depois de amanhã.