Quarenta e dois migrantes presos quando tentavam entrar nos EUA

Quarenta e dois migrantes foram presos no lado norte-americano da fronteira com o México, quando tentavam forçar a sua entrada na Califórnia, anunciaram as autoridades dos EUA, esta segunda-feira.

O chefe da polícia fronteiriça na região de San Diego, na Califórnia, Rodney Scott, disse hoje, em declarações à estação televisiva CNN, que 42 pessoas que tentavam entrar ilegalmente nos EUA foram presas, no domingo, mas que muitas outras conseguiram escapar ao controlo policial entrando no país.

"Para ser franco, fizemos estas detenções, mas sabemos que há muitas pessoas que conseguiram passar a fronteira", admitiu Rodney Scott, explicando que o novo muro que está a ser construído na região ainda não está completado e que o atual tem muitas brechas.

"As pessoas conseguiram desfazer secções do muro e entraram a correr", explicou o agente de fronteira, acrescentando que alguns dos polícias foram atacados, enquanto tentavam evitar a entrada.

Os agentes destacados para esta importante fronteira dos EUA com o México usaram gás lacrimogéneo, conseguindo fazer recuar um número elevado de migrantes.

Nos últimos dias, a divisão de alfândegas dos EUA na região de San Yisidro por várias vezes tem fechado as fronteiras por várias horas, para se preparar para a chegada de uma caravana de refugiados que se dirige desde a América Central.

Domingo, após este incidente entre a polícia e os migrantes, a fronteira voltou a fechar, agora por um período indeterminado.

Hoje, o Presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a ameaçar que fechará toda a fronteira com o México e instou o governo mexicano a conter a vaga de migrantes que procura território estadunidense.

"O México deve tomar medidas para devolver os migrantes, muitos dos quais são verdadeiros criminosos, aos seus países de origem", afirmou Donald Trump.