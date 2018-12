Quase três anos a descobrir o Mundo num barco à vela

Alexandra Barata Hoje às 13:20 Facebook

Psicóloga e skipper partiram à descoberta com os filhos e têm histórias de aventura para contar.

Uma das experiências mais marcantes da viagem à volta do Mundo num barco à vela que a família de Joana Amen fez, entre novembro de 2016 e agosto de 2018, com passagem por 24 países, foi contactar com os habitantes de uma aldeia na ilha de Kalimantan, na Indonésia, que nunca tinham visto brancos. Em quase três anos, Armindo, Joana e os filhos Benita e Leonardo passaram por um processo único de crescimento pessoal e espiritual.

"Como sou loura, os habitantes de Kalimantan vieram tocar-me no cabelo", recorda Joana, 38 anos. "Tiraram fotos connosco, deram-nos colares de flores e foram mostrar-nos a aldeia", conta a psicóloga, que diz ter ficado com as bochechas a doer de tanto sorrir para os telemóveis. "Por todo o lado, há pessoas especiais. Custava-me muito vir embora, sabendo que nunca mais as íamos ver".

A família mantém, no entanto, contacto com um polícia indonésio e com o comandante de um navio paquistanês, que tiveram um papel determinante na viagem. Em Belitung Timur, o polícia Deni trocou os turnos, do dia para a noite, para os ajudar a reparar uma avaria no motor e na parte elétrica do barco de Armindo Furtado, 53 anos, skipper (capitão) de profissão.

Já o comandante de um navio da Marinha paquistanesa protegeu a embarcação, quando estavam a atravessar uma "zona complicada" do mar Vermelho, e ofereceu-lhes 600 litros de gasóleo. No mar da Venezuela também apanharam um susto quando se aperceberam que estavam a ser seguidos. Ao fim de quatro horas, entraram em contacto, via rádio, com o comandante do navio, que esclareceu serem da Marinha norte-americana e que os estavam a escoltar.

Durante a viagem, Joana assumiu o papel de professora da filha mais velha, que concluiu os 2.º e 3.º anos com boas notas. "Trabalhava com ela, no máximo, duas horas por dia, enquanto velejávamos", explica. "Tanto a Benita como o Leonardo têm uma história vivida para contar, e não uma história lida, o que é um privilégio."

Quando partiram de Ponta Delgada, em 2016, Benita tinha 6 anos e Leonardo 3. "Foram raras as noites em que sentimos receio, mas tinha a ver com o desconhecido, e não com situações de perigo", afirma a psicóloga. A viagem foi encarada com tranquilidade, também por terem telefone por satélite e por a meteorologia ser "muito fidedigna". Apesar disso, no regresso aos Açores apanharam o início de uma tempestade, no Mediterrâneo. Felizmente, os ventos empurraram-nos na direção certa.