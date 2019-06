Quatro crianças entre seis mortos em incêndio nos EUA

Hoje às 01:50 Facebook

Seis pessoas, incluindo quatro crianças, morreram num incêndio numa habitação na cidade de Pickerel, no Wisconsin, Estados Unidos.

Larry Shadlick, médico forense do condado de Langlade, disse que as vítimas são uma mulher de 34 anos, um homem de 32 e quatro crianças - uma de dez meses, as outras com um ano e meio, três anos e sete anos.

Segundo a mesma fonte, duas pessoas conseguiram escapar com vida do incêndio, não existindo ainda confirmação se as vítimas pertencem todas à mesma família.

O incêndio, que ocorreu em Pickerel, uma cidade a cerca de 320 quilómetros de Milwaukee, está a ser investigado pelas autoridades.