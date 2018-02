Quatro Estados norte-americanos lutam pelo controlo de armas

Ontem às 19:51 Facebook

Twitter

Os governadores dos Estados norte-americanos do Connecticut, Nova Iorque, Nova Jérsia e Rhode Island anunciaram esta quinta-feira a criação de um consórcio em defesa do controlo do uso e porte de armas de fogo.

Os quatro governadores democratas anunciaram a formação do consórcio "States for Gun Safety", cerca de uma semana depois do tiroteio num liceu na Florida que matou 17 pessoas.

Num comunicado conjunto, os Estados abordaram "vários focos" para combater a "epidemia" da violência com armas de fogo, pretendendo criar ainda, perante a inação do governo federal, um consórcio regional de pesquisa sobre este assunto para "informar melhor" os legisladores nacionais.

O grupo "vai ocupar o vazio deixado pela decisão do Governo em 1996, que vetou o uso de fundos federais para estudos relacionados com a violência armada", disseram os governadores em comunicado.

De acordo com o comunicado, apesar da existência de leis que restringem a compra e o porte de arma nos quatro Estados, a "ausência de regulamentações federais" não evita a entrada de armas pelas fronteiras, o que "prejudica a legislação estatal".

Os dirigentes democratas criticaram ainda a administração de Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, pela sugestão de armar os professores.

"Armar todos os professores? A única coisa que essa medida faria era levar mais armas para a escola e mais dinheiro para os fabricantes de armas, que é precisamente o que a NRA (organização norte-americana dos direitos das armas) quer", disse o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, de acordo com o canal televisivo ABC 7.

No lançamento da iniciativa, o governador do Estado de Nova Jérsia, Phil Murphy, disse que o tiroteio no liceu da Florida acelerou a oficialização da associação, que estava a ser planeada há cerca de um ano.

Os governadores dos quatro Estados irão tentar que mais representantes se juntem à causa na reunião da Associação Nacional de Governadores, a realizar neste fim de semana em Washington, onde o consórcio vai apelar à verificação de antecedentes, o veto de armas de calibre militar e o estabelecimento de um período de espera entre a compra e a entrega das armas.