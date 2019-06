Hoje às 12:36 Facebook

Quatro homens foram acusados da morte de 298 pessoas, ao abaterem o avião da Malaysia Airlines que caiu, em 2014, na Ucrânia.

De acordo com a BBC, as autoridades holandesas acusam três homens de nacionalidade russa e um ucraniano de estarem envolvidos na queda do aparelho.