Quatro jovens mortos à facada em menos de 24 horas em Londres

Hoje às 15:46, atualizado às 15:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro jovens entre os 17 e 20 anos foram mortos por esfaqueamento, em vários pontos da cidade de Londres, entre domingo e a madrugada de segunda-feira.

"Os quatro homicídios, aparentemente sem ligação, ocorreram a norte, leste e sul de Londres", disse o comandante da polícia de Londres, Neil Jerome, citado pela agência EFE.

De acordo com a mesma fonte, as vítimas tinham entre 17 e 20 anos, tendo-se registado ainda um ferido que se encontra hospitalizado em estado crítico. Cinco suspeitos foram presos.

A primeira agressão decorreu no domingo pelas 11.30 horas, numa área residencial. As restantes ocorreram entre as 19.35 e as 2.35, em diferentes bairros de Londres, afastados do centro das festividades, indicou Neil Jerome.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Agradeço aos londrinos e aos visitantes que cooperaram com a polícia e permitiram que a maioria das pessoas pudesse desfrutar da noite de ano novo. No entanto, pequenos grupos, optaram por interferir com a ordem, provocando trágicas consequências", acrescentou.

Embora a capital britânica tenha sido alvo de quatro ataques em 2017, a Scotland Yard disse que mobilizou menos policias, para a operação de ano novo, do que no ano passado.