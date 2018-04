Juíza decisiva na votação é a favor da prisão de Lula da Silva

JN com Lusa Ontem às 23:42 Facebook

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está, durante esta quarta-feira, nos "holofotes" da instância judicial máxima do Brasil para decidir se vai preso ou não antes de ser julgado em todas as instâncias da justiça. Até ao momento, cinco a favor da prisão - incluindo Rosa Weber, decisiva nesta votação - e um contra.

O Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu esta quarta-feira um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com vista a impedir que este seja preso até ser julgado em todas as instâncias da Justiça brasileira.

A votação

O juiz relator do processo Lava-Jato, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux votaram contra o "habeas corpus" de Lula. Gilmar Mendes mostrou-se a favor.

No julgamento, eram precisos seis votos a favor dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal para definir que Lula podia recorrer em liberdade durante mais tempo. Caso contrário, começava a cumprir a pena após o fim da tramitação do processo na segunda instância. A avaliação do "habeas corpus" contra a prisão do ex-presidente começou por volta das 14 horas locais (18 horas em Portugal continental) desta quarta-feira na instância judicial máxima do Brasil.

Além disso, dos 11 ministros, três foram nomeados por Lula e quatro pela sucessora, Dilma Rousseff, também do Partido Trabalhista.

Contudo, fora a decisão desta quarta-feira, a defesa de Lula tem até à próxima terça, dia 10 de abril, para pedir esclarecimentos sobre pontos específicos, uma vez que ainda cabe ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região um recurso derradeiro, os chamados "embargos dos embargos".

O caso

Lula da Silva foi condenado a doze anos e um mês de prisão após dois julgamentos de um mesmo processo ligado à operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção no Brasil, no qual foi acusado de receber um apartamento de luxo como suborno da construtora OAS em troca de favorecer contratos desta empresa com a estatal petrolífera Petrobras.

Até hoje, o ex-presidente já viu os recursos negados na segunda instância da Justiça Federal e não teve sucesso no "habeas corpus" que enviou ao Supremo Tribunal de Justiça. A Procuradoria-Geral da República (PGR) é a favor da prisão após a condenação em segunda instância.

A liberdade de Lula está a ser garantida por um salvo-conduto (documento emitido pelas autoridades do Estado que permite a livre transição, ou sob escolta policial ou militar por um determinado território) concedido pelos ministros do Supremo.

Além deste caso, existem mais sete denúncias que levam Lula da Silva aos tribunais.

As consequências da decisão do STF

Especialistas consultados pela Lusa comentaram o que será tratado neste julgamento, explicando que, após as condenações em primeira e segunda instâncias, "tem ainda recursos para tentar obter a sua absolvição".

"Este 'habeas corpus', porém, não foi pedido para obter uma absolvição, mas para saber se o ex-presidente irá responder [no processo] em liberdade", explicou professor de Direito Penal do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), João Paulo Martinelli.

Celso Vilardi, advogado e professor de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas (FGV), avaliou que o recurso pede que se cumpra uma determinação que já consta na lei brasileira. "A Constituição do Brasil tem uma peculiaridade que não se vê em constituições de outros países do mundo, porque determina que o princípio da presunção de inocência seja mantido até o trânsito em julgado, o que significa o esgotamento de todos os recursos", afirmou.

Na hipótese de Lula da Silva ver o seu recurso negado, os dois juristas admitiram ele pode ser preso ainda esta semana, já que existem ainda burocracias a serem cumpridas antes da execução da ordem de prisão.

Os dois causídicos expressaram que o ex-presidente poderá ficar livre porque o "habeas corpus" apresentado pelos seus advogados tem muitas hipóteses de ser aceite pela maioria simples dos onze juízes do STF.

O professor da FGV manifestou o seu desagrado com tema do julgamento, alegando que um assunto tão importante como a presunção de inocência, que poderá criar jurisprudência e afetar outros processos no país, não deveria ser analisado a luz de interesses relacionados com o caso de Lula da Silva.

"Uma decisão desta envergadura jamais deveria ser julgada num caso individual (...). É lamentável, porque o ex-presidente tem inúmeros opositores e seguidores. Isto contamina o julgamento e o sistema Judiciário", criticou.

"Afeta a imagem da Suprema Corte (STF), que jamais poderia estar num ambiente de torcida (claque) de futebol. Tem metade da população a querer que o ex-presidente seja preso e metade a querer que não seja preso. É muito ruim que uma questão constitucional que deve valer para todos os cidadãos brasileiros esteja a ser discutida num caso individual", vincou.

Além de determinar o futuro de Lula da Silva, o veredicto dos juízes do STF pode complicar as presidenciais marcadas para outubro no Brasil porque o antigo chefe de Estado anunciou a sua pré-candidatura pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e tem chance de ganhar a votação, porque liderou todas as sondagens sobre as eleições já realizadas no país.

As regras eleitorais brasileiras proíbem que um condenado em segunda instância concorra a um cargo eletivo.

O ex-presidente já anunciou que tentará reverter esta barreira legal, mas, para o fazer, precisa de permanecer em liberdade.