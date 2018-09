JN Hoje às 16:14 Facebook

Conheceram-se quando tinham cancro. Venceram a luta. Três anos depois, festejam uma amizade que ficou para além dos corredores do hospital. São amigas e sobreviventes.

McKinley, Ava, Chloe e Lauren conheceram-se há três anos quando todas faziam tratamentos oncológicos num hospital pediátrico na Florida, Estados Unidos. Um processo difícil que estas meninas, que têm agora entre quatro e cinco anos de idade, vivenciaram juntas, criando laços de amizade.

Em setembro de 2016, as quatro amigas foram fotografadas na entrada do Johns Hopkins All Children's Hospital, em St. Petersburg, Florida. Sorriam e vestiam saias tutu cor-de-rosa, mas as cabeças carecas e as olheiras denunciavam a agressividade dos tratamentos a que estavam sujeitas. McKinley, Ava e Lauren tinham leucemia. Chloe uma rara forma de cancro no pulmão.

Um ano depois o hospital promoveu novo encontro e a amizade entre as quatro parecia cada vez mais forte: vestiram tutus dourados e camisolas com palavras chave: "Coragem", "Força", "Sem Medo", "Guerreira".

Este ano, o reencontro aconteceu na passada segunda-feira, dia 24. Novamente na entrada do hospital - e de tutu. E agora têm ainda mais um motivo para sorrir: no último ano todas terminaram os tratamentos e estão em remissão, ou seja, deixaram de ter cancro. Nas suas camisolas, uma palavra única "Sobrevivente".

"A primeira vez que fizemos isto estavam todas em tratamento", disse a mãe de Ava, recordando a primeira sessão fotográfica na entrada do hospital. "É surpreendente ver onde chegaram, quando eram pequenos bebés carecas", acrescentou Alyssa Luciano à Fox13 de St. Petersburg.

A mãe de Lauren considera que o facto de todas serem carecas as aproximou. "Ela tinha três anos e não tinha cabelo, mas as suas amigas no hospital eram iguais a ela e isso deu-lhe alguma 'normalidade'", disse Shawna Glynn.

"Era sempre uma lufada de ar fresco ver uma cara familiar e que não era a única a passar por isto", sublinhou a mãe de McKinley, Karen Moore.