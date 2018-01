Quatro militantes islâmicos executados por atentado que matou três pessoas

Hoje às 13:09 Facebook

O Egito executou, terça-feira, quatro militantes islâmicos condenados por um tribunal militar pelo assassínio de três cadetes num atentado bombista em 2015.

O ataque bombista de 2015 aconteceu à saída do estádio da cidade de Kafr el-Sheikh, no delta do Nilo, quando os cadetes da academia militar estavam à espera de um autocarro. Seis outras pessoas ficaram feridas no ataque.

As execuções de hoje, na prisão de Alexandria, aumentam para 19 o número de militantes islâmicos a quem foi aplicada a pena de morte na última semana.

As autoridades egípcias executaram 15 militantes a 26 de dezembro depois de estes terem sido condenados à morte por um ataque em 2013 contra um posto de controlo militar na Península do Sinai.

Nove pessoas morreram no ataque no Sinai, desde há muito palco de uma rebelião de militantes islâmicos